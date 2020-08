CSE Światowid: wnioski o dofinansowanie inicjatyw filmowych

Do 28 sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw filmowych w ramach programu współpracy Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” z organizacjami pozarządowymi.

Pierwszy raz część środków z „Programu współpracy CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023” będzie przeznaczona na działania konkretnie związane z filmem. Organizatorom zależy, żeby pobudzić lokalne społeczności do tworzenia mikrowydarzeń filmowych w regionie. Realizacja filmów, przygotowanie warsztatów, spotkań z twórcami – to zaledwie kilka przykładów, w jaki sposób można wykorzystać dofinansowanie z tego programu. Stowarzyszenia, fundacje mogą składać wnioski do 28 sierpnia 2020.

W tej edycji pula środków przeznaczona na inicjatywy filmowe wynosi 5000 zł. Szczegółowe zasady oraz niezbędne informacje znaleźć można na stronie CSE Światowid i Kina Światowid lub pisząc na adres kino@swiatowid.elblag.pl.