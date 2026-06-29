Dają zabytkom cyfrowe życie

Już ponad 1500 obiektów, będących częścią dziedzictwa kulturowego regionu, zdigitalizowało Centrum Spotkań Europejskich Światowid. To na przykład kapliczki, muzealne eksponaty (często w wersji 3D) czy unikatowe zdjęcia, które są dostępne bezpłatnie dla każdego na platformie cyfrowewm. Zobacz zdjęcia.

CSE Światowid digitalizuje zbiory kulturowe od kilkunastu lat. Regionalna Pracownia Digitalizacji właśnie zakończyła realizację kolejnego projektu, wartego w sumie 1,2 mln złotych, w większości sfinansowanego ze środków unijnych.

- Celem Wirtualnego Centrum Kultury, które powstało w 2006 roku było pokazywanie w przestrzeni internetowej naszych wystaw, materiałów filmowych, w 2010 roku pojawiły się pierwsze projekty związane z digitalizacją. Powstała Regionalna Pracownia Digitalizacji, pojawiało się coraz więcej zdigitalizowanych obiektów, a zaczynaliśmy od zbiorów muzeum we Fromborku – wspomina Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid.

Po prawie 20 latach przyszedł czas na unowocześnienie cyfrowej platformy, zakup nowocześniejszego sprzętu (m.in. kolejnych serwerów czy drona do fotogrametrii) czy też przygotowanie audiodeskrypcji (wersja dla osób niewidomych) dla 300 obiektów. Przy okazji zmodernizowano także aplikację mobilną „Sarmackie wędrówki”, dzięki której można poznać szlacheckie obyczaje. Wiele zdigitalizowanych obiektów można oglądać w wersji 3D.

- Platforma na pierwszy rzut oka może wydać się zwykłą stroną internetową, dla nas stanowi bardzo zaawansowane narzędzie technologiczne, które pozwoli nam na wiele lat do przodu uzbrajać ten portal w nowe obiekty, rozwijać nowe usługi, po porstu dbać o dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur – dodaje Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor CSE Światowid.

Rozwojem tego projektu zajmuje się pięcioosobowy zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

– Obecnie digitalizujemy obiekty związane z dziedzictwem pałaców pruskich, współpracujemy z muzeum w Morągu, które mieści się w byłym pałacu rodu zu Dona. A dzisiaj na przykład opublikowaliśmy jeden ze zdigitalizowanych obiektów ze stanowiska archeologicznego w Bartążku koło Olsztyna, gdzie podczas prac związanych z budową kanalizacji okryto pozostałości zameczku Bertingen. Ten obekt to fragment bursztynowej zawieszki – informuje Edyta Jasiukiewicz, kierownik Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Jak przyznaje, platformę co miesiąc odwiedza kilka tysięcy osób.

Platforma działa pod adresem cyfrowewm.pl