Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

Kanał Elbląski co prawda kończy się przed Elblągiem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wakacje rozpocząć od wycieczki na jedną z pochylni. Na zachętę pokazujemy zdjęcia elbląskiego fotoreportera Henryka Myślińskiego sprzed lat.

Kanał Elbląski to - w wielkim skrócie - kawał historii naszego regionu.

- Decyzje zapadły na poziomie dworu królewskiego, bo to król podjął decyzję o budowie i powierzeniu tej budowy inżynierowi Georgowi Steenke. 28 października 1844 r. rozpoczęto budowę kanału w Miłomłynie, w miejscu, gdzie dziś znajduje się rozwidlenie dróg przy śluzie Miłomłyn. Tam znajduje się punt zerowy, z tego miejsca liczymy kilometraż kanału w trzech kierunkach: do Elbląga, Iławy i Ostródy. Georg Steenke był człowiekiem renesansu, już podczas projektowania kanału opracował sposób jego eksploatacji. Już podczas uroczystego otwarcia kanału był gotowy regulamin, w którym były przedstawione standardy barek, jakie mogą być obsługiwane i cennik przewozów – mówił Sławomir Dylewski, pasjonat historii Kanału Elbląskiego w wywiadzie dla portElu.

Na kanale wybudowano pięć pochylni. Pewną ciekawostką jest fakt, że tę w Całunach (najbliżej Elbląga) wybudował elbląski koncern Ferdynanda Schichaua. Kolejne pochylnie to: Jelenie, Oleśnica, Kąty i Buczyniec.

Całuńska pochylnia to nie jedyny elbląski ślad tego cudu techniki. Zacumowany przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym setek Jantar też został zbudowany pod żeglugę po Kanale.

fot. Henryk Myśliński

„Żegluga pasażerska zaistniała w 1912 r., a jej propagatorem był mieszkaniec Ostródy – Adolf Tetzlaff (1888-1952) z zawodu ślusarz, pracownik Urzędu Budownictwa Wodnego w Ostródzie. W 1912 r. założył własną firmę żeglugową „Schiffs-Reederei Adolf Tetzlaff”. Po nieudanej ucieczce w 1945 r. powrócił do Ostródy i działał wspólnie z inż. Zygmuntem Mianowiczem, sprawującym obowiązki pełnomocnika do spraw gospodarki pow. ostródzkiego.” - pisał Karol Wyszyński, zmarły kilka lat temu przewodnik PTTK w naszym tekście „Historia okolic Elbląga: Kanał dla turystów”.

„Unikalny charakter Kanału Elbląskiego związany jest także z otaczającym go krajobrazem. Ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe teren został objęty ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego. Bogate kompleksy leśne tworzą Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej na północy i Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego na południu. Gratką dla miłośników ptaków jest rezerwat jezioro Druzno (obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Druzno”). Miasta i miejscowości na trasie Kanału (takie jak: Iława, Ostróda, Pasłęk czy Elbląg – jedno z najstarszych miast w Polsce) pełne są zabytków, a także doskonale przygotowanej infrastruktury. Nie brakuje tu hoteli, pensjonatów, restauracji i kawiarni, swoje usługi świadczą również liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego i przystanie. Mnóstwo tu też szlaków i ścieżek rowerowych, dzięki którym można z powodzeniem eksplorować bliższe i dalsze okolice Kanału.” - to z kolei fragment informacji ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Na zdjęciach elbląski fotoreporter Henryk Myśliński uwiecznił Kanał Elbląski i jego pochylnie w 2016 roku. A my po obejrzeniu zdjęć zachęcamy na wycieczkę, zwłaszcza że kanał niedaleko i wakacje się już zaczęły.