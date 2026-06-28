UWAGA!

----

Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

 Elbląg, Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
fot. Henryk Myśliński

Kanał Elbląski co prawda kończy się przed Elblągiem. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wakacje rozpocząć od wycieczki na jedną z pochylni. Na zachętę pokazujemy zdjęcia elbląskiego fotoreportera Henryka Myślińskiego sprzed lat.

Kanał Elbląski to - w wielkim skrócie - kawał historii naszego regionu.

- Decyzje zapadły na poziomie dworu królewskiego, bo to król podjął decyzję o budowie i powierzeniu tej budowy inżynierowi Georgowi Steenke. 28 października 1844 r. rozpoczęto budowę kanału w Miłomłynie, w miejscu, gdzie dziś znajduje się rozwidlenie dróg przy śluzie Miłomłyn. Tam znajduje się punt zerowy, z tego miejsca liczymy kilometraż kanału w trzech kierunkach: do Elbląga, Iławy i Ostródy. Georg Steenke był człowiekiem renesansu, już podczas projektowania kanału opracował sposób jego eksploatacji. Już podczas uroczystego otwarcia kanału był gotowy regulamin, w którym były przedstawione standardy barek, jakie mogą być obsługiwane i cennik przewozów – mówił Sławomir Dylewski, pasjonat historii Kanału Elbląskiego w wywiadzie dla portElu.

Na kanale wybudowano pięć pochylni. Pewną ciekawostką jest fakt, że tę w Całunach (najbliżej Elbląga) wybudował elbląski koncern Ferdynanda Schichaua. Kolejne pochylnie to: Jelenie, Oleśnica, Kąty i Buczyniec.

Całuńska pochylnia to nie jedyny elbląski ślad tego cudu techniki. Zacumowany przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym setek Jantar też został zbudowany pod żeglugę po Kanale.

  Elbląg, Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
fot. Henryk Myśliński

„Żegluga pasażerska zaistniała w 1912 r., a jej propagatorem był mieszkaniec Ostródy – Adolf Tetzlaff (1888-1952) z zawodu ślusarz, pracownik Urzędu Budownictwa Wodnego w Ostródzie. W 1912 r. założył własną firmę żeglugową „Schiffs-Reederei Adolf Tetzlaff”. Po nieudanej ucieczce w 1945 r. powrócił do Ostródy i działał wspólnie z inż. Zygmuntem Mianowiczem, sprawującym obowiązki pełnomocnika do spraw gospodarki pow. ostródzkiego.” - pisał Karol Wyszyński, zmarły kilka lat temu przewodnik PTTK w naszym tekście „Historia okolic Elbląga: Kanał dla turystów”.

„Unikalny charakter Kanału Elbląskiego związany jest także z otaczającym go krajobrazem. Ze względu na swoje walory przyrodnicze i kulturowe teren został objęty ochroną prawną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego. Bogate kompleksy leśne tworzą Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej na północy i Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego na południu. Gratką dla miłośników ptaków jest rezerwat jezioro Druzno (obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Druzno”). Miasta i miejscowości na trasie Kanału (takie jak: Iława, Ostróda, Pasłęk czy Elbląg – jedno z najstarszych miast w Polsce) pełne są zabytków, a także doskonale przygotowanej infrastruktury. Nie brakuje tu hoteli, pensjonatów, restauracji i kawiarni, swoje usługi świadczą również liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego i przystanie. Mnóstwo tu też szlaków i ścieżek rowerowych, dzięki którym można z powodzeniem eksplorować bliższe i dalsze okolice Kanału.” - to z kolei fragment informacji ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury.

Na zdjęciach elbląski fotoreporter Henryk Myśliński uwiecznił Kanał Elbląski i jego pochylnie w 2016 roku. A my po obejrzeniu zdjęć zachęcamy na wycieczkę, zwłaszcza że kanał niedaleko i wakacje się już zaczęły.

SM

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)
Wycieczka nad kanał (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

Najnowsze artykuły w dziale Dawno temu

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 