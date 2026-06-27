Dni Elbląga w obiektywie

Regaty smoczych łodzi na rzece Elbląg, koło widokowe, przejazdy luksusowymi samochodami, kiermasze i masa innych atrakcji. Zobacz, jak wygląda drugi dzień Dni Elbląga na zdjęciach naszej fotoreporterki.

Żar leje się z nieba, ale nie przeszkodził mieszkańcom naszego miasta i turystom w aktywnym uczestniczeniu w Dniach Elbląga Zwłaszcza, że atrakcji nie brakowało. Na rzece Elblążanie rywalizowali w wyścigach smoczych łodzi. Nie brakowało niespodzianek. Panoramę Elbląga można było obejrzeć z koła widokowego, a przy Ratuszu Staromiejskim sprawdzić stan swojego zdrowia. Fani motoryzacji mieli okazję przejechać się fajnymi samochodami.

Pewnie zastanawiacie się Państwo, dlaczego przy artykule nie ma zdjęć z koncertu Justyny Steczkowskiej. Gwiazda i jej menagment zastrzegli sobie, że zdjęcia z koncertu może publikować tylko osobisty fotograf piosenkarki. Ma je wysłać organizatorowi, czyli miastu, które przekaże je mediom. My na znak protestu postanowiliśmy w ogóle ich nie publikować.

W niedzielę ostatni dzień miejskiego święta. Program sprawdzisz tutaj.