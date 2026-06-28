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Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga

 Elbląg, Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga
(fot. Grzegorz Wencel)

Niedziela podczas Dni Elbląga minęła na Wyspie Spichrzów pod znakiem występu Palucha i Żabsona. To był wieczór, w którym pod sceną królowała młodzież. Zobacz zdjęcia.

Tak gorących Dni Elbląga jeszcze w historii miasta nie było. Dopisała, aż za bardzo, pogoda, artyści i oczywiście publiczność. Ostatni koncertowy dzień należał do młodzieży, która licznie przybyła na Wyspę Spichrzów, oddając się rytmom i słowom, jakie ze sceny kierowali do nich znani polscy raperzy: Żabson i Paluch.

  Elbląg, Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga
(fot. Grzegorz Wencel)


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga
Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga
Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga
Paluch i Żabson na zakończenie Dni Elbląga

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