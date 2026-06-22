Filmowe podsumowanie Biegu Piekarczyka

Za nami XVII edycja Biegu Piekarczyka – jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowych w Elblągu, które jest już czerwcową tradycją. Tegoroczna odsłona imprezy przejdzie do historii jako rekordowa. Na starcie mogliśmy zobaczyć 2 500 zawodników, którzy wzięli udział biegu na 10 i 5 km oraz w Mini Piekarczyku. Zapraszamy do obejrzenia filmowego podsumowania.

Tegoroczna edycja przyciągnęła zawodników z różnych regionów Polski, a także gości z zagranicy: Hiszpanii, Francji, Ukrainy, czy Wielkiej Brytanii. Wysoki poziom sportowy oraz atrakcyjna trasa prowadząca przez najciekawsze części Elbląga sprawiły, że XVII Bieg Piekarczyka po raz kolejny zebrał pozytywne opinie uczestników.

– XVII Bieg Piekarczyka pokazał, jak ogromny potencjał drzemie w elbląskim środowisku sportowym. Znakomita atmosfera oraz zaangażowanie mieszkańców i gości potwierdzają, że wspólnie tworzymy wydarzenie o wyjątkowym charakterze. Dziękuję wszystkim zawodnikom, wolontariuszom, partnerom, sponsorom oraz pracownikom za wkład w organizację tego przedsięwzięcia. To sukces całej społeczności skupionej wokół sportu i aktywnego stylu życia – podkreśla Marek Kucharczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Szczególnym powodem do dumy jest rekord frekwencji, który potwierdza, że wydarzenie z roku na rok rozwija się i umacnia swoją pozycję na mapie najważniejszych imprez biegowych w mieście. Coraz większa liczba uczestników, kibiców i partnerów pokazuje, że Bieg Piekarczyka stał się nie tylko wydarzeniem sportowym, ale także ważnym świętem aktywności fizycznej i promocji miasta.

W klasyfikacji OPEN kobiet na 10 km trzy pierwsze miejsca zajęły panie: SVIATLANA SANKO (00:37:32.62), DARIA ADAMEK (00:37:49.13), NATALIA KRUPIŃSKA (00:37:55.29).

W klasyfikacji OPEN panów na 10 km trzy pierwsze miejsca na podium zajęli: DMYTRO DIDOVODIUK (00:31:35.79), BARTOSZ RYNKOWSKI (00:31:53.14), MACIEJ TOMASZEWSKI (00:32:14.39).

Pierwsze trzy miejsca kobiet na 5 km na: SARA BINEROWSKA (00:20:30.63), ALICJA SZYMICHOWSKA (00:21:49.49), DOROTA BROCZKOWSKA (00:21:57.54).

Pierwsze trzy miejsca mężczyzn na 5 km: MARCIN KONIECZNY (00:16:05.38), ERYK MAŃKA (00:16:19.30), WOJCIECH PEŁCZYŃSKI (00:17:00.14).

NAJSZYBSZE DRUŻYNY: DZIKUSY JANKA, GEM CREW, 43 BATALION OBRONY POGRANICZA.

Warto przypomnieć, że Bieg Piekarczyka nawiązuje do jednej z najbardziej znanych elbląskich legend i od lat skutecznie łączy sport z lokalną historią. Dzięki temu wydarzenie posiada niepowtarzalny charakter, który doceniają zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Oprócz filmowego wspomnienia zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Biegu na 10 i 5 km, część 1 i część 2, oraz Mini Biegu Piekarczyka.

Przed biegaczami jeszcze wiele okazji do sportowych rywalizacji w Elblągu. W tym roku zapraszamy na takie imprezy jak: Bieg 780 dla Elbląga (28.06), Bażantarnia Jump&Run (06.09), Nocny Bieg pod gwiazdami (19.09) oraz Bieg Niepodległości (11.11), a za rok oczywiście na XVIII edycję Biegu Piekarczyka!

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Mecenas: Energa z Grupy ORLEN

Sponsor Główny: MAAG GEAR

Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsor: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ADASTOL – producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski,

Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE

Partner: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Hotel Młyn Aqua Spa, BUS Expert, Centrum Ubezpieczeń Expert, Nauka Jazdy Exper, Okulki, Catering Czas na Smak, Hurtownia Kwiatów Walentynowicz, Reproskan – Centrum Poligraficzne i Reklamowe, Just Gym Elbląg, Run Adventure Gdańsk, Hotel Kahlberg.