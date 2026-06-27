Tramwaje nie jeździły przez upał (aktualizacja)

Od godziny 15 do 17 tramwaje w Elblągu nie będą jeździły - poinformowało miasto na swoich profilach w mediach społecznościowych.

"Od ok. 15:00 do ok 17:00 ze względu na wysokie temperatury i kumulację awarii spowodowanych warunkami pogodowymi, zostaje zawieszone funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych." - możemy przeczytać na profilu Miasto Elbląg na Facebooku.

Aktualizacja z godziny 18: Przerwę przedłużono do godziny 20.

Aktualizacja: Ruch tramwajów został wznowiony.

Aktualizacja: 28 czerwca tramwaje nie jeżdżą do godziny 20.

- Ze względu na wysokie temperatury sieć napowietrzna uległa rozciągnięciu, co stało się przyczyną kolejnych awarii wagonów. Ze względów bezpieczeństwa i aby uniknąć kolejnych wypadków i awarii, została podjęta decyzja o wstrzymanie ruchu na liniach tramwajowych - wyjaśnia Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Aktualizacja z poniedziałku: Tramwaje wróciły na swoje trasy. Na razie nie ma utrudnień w ich funkcjonowaniu.