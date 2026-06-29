Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza kultową superprodukcję z lat 80. z nową narracją ŁON: „Klątwa Doliny Węży”. Projekcja w ramach DKF EKSTRA 1 lipca o 18 w Kinie Światowid.

"Klątwa Doliny Węży" opowiada historię wojskowego Bernarda Travena i naukowca Jana Tarnasa, którzy lecą do Wietnamu, by odnaleźć Dolinę Węży, gdzie według tajemniczego manuskryptu ma znajdować się artefakt dający władzę na światem...

Kultowy film Marka Piestraka balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego, zyskuje nowy wymiar dzięki błyskotliwemu komentarzowi Łony, odkrywającemu w niej więcej znacznie więcej niż tylko powód do kinofilskiego żartu. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii - filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów.

Premierowo "Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony została pokazana w listopadzie 2025 roku na Festiwalu Korelacje, w ramach którego dzieła polskiej kinematografii prezentowane są w nowatorskiej formule - fabułom towarzyszy komentarz stworzony przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa.

Bilety można kupić na stronie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie kina.