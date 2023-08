Dźwięki harfy rozbrzmiały w Bażantarni

Harfa latach znów zagościła w Bażantarni. To instrument, który wciąż jest bardzo mało znany, a każdorazowe spotkanie z nią budzi zachwyt publiczności. Niewielu miało okazję słyszeć ją na żywo, a w połączeniu ze śpiewem to już naprawdę wielka rzadkość. Dźwięki harfy rozbrzmiały w niedzielę (13 sierpnia) w muszli koncertowej. Zdjęcia.

Melomani mogli wysłuchać koncertu Michała Zatora. To jedyny harfista w Polsce i jeden z niewielu na świecie, który uprawia rozbudowaną improwizację na tym instrumencie, akompaniując sobie do śpiewu. Jego wykonawstwo cechuje najwyższa dbałość o szczegóły. Wielokrotnie zapraszany do współpracy przez polskie filharmonie. Stypendysta Ministra Kultury, stypendysta Marszałka Wielkopolski. Półfinalista piątej edycji programu "Mam Talent". Obecnie współtworzy duet z Natalią Niemen, współpracuje także z Edytą Górniak. W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie. W pracy pomaga mu rzetelne wykształcenie otrzymane na Akademii Muzycznej w Poznaniu, którą ukończył z wyróżnieniem (w klasie profesor Katarzyny Staniewicz).

Przed koncertem odbył się spacer przyrodniczo-historyczny pod tytułem „Tajemnice Bażantarni”. Koncertowi towarzyszyła wystawa rysunków satyrycznych ze zbioru Ryszarda Wasyluka oraz mała niespodzianka dla uczestników konkursów organizowanych w trakcie tegorocznego, XXVI Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2023.



Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Agencja Reklamowa Elposter Jolanta Olszewska, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.



Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

