„EkoDźwięki” to nowatorski projekt edukacyjno-artystyczny, który łączy tworzenie muzyki z troską o środowisko. Dzięki wykorzystaniu dźwięków natury, codziennego zgiełku i instrumentów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu uczestnicy rozwijają kompetencje cyfrowe, poszerzają świadomość klimatyczną i uczą się, jak dźwięk kształtuje nasze samopoczucie.

Świat pełen jest muzyki — trzeba tylko nauczyć się słuchać. W projekcie EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla natury zapraszamy do podróży po akustycznym krajobrazie: od szumu liści i śpiewu ptaków, przez odgłosy deszczu, aż po codzienny hałas miasta — warkot samochodów, klaksony, odkurzacze. Wszystkie te elementy stają się surowcem do twórczej pracy: nagrywamy, przetwarzamy, miksujemy i komponujemy, pokazując, że dźwięk może edukować, poruszać i mobilizować do zmiany na lepsze. Projekt ma dwa równoległe cele. Po pierwsze — rozwija kompetencje cyfrowe: nauka nagrywania terenowego (field recording), podstaw obróbki dźwięku, pracy w prostych programach DAW oraz tworzenia prostych instrumentów elektronicznych i akustycznych. Po drugie — promuje postawy proekologiczne: rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, recyklingu materiałów i ochronie przyrody, a także o tym, jak otaczające nas dźwięki wpływają na zdrowie i jakość życia.

Warsztat specjalny: „Hałas codzienności”

W ramach projektu odbywają się warsztaty „Hałas codzienności” — praktyczne i refleksyjne spotkania, które łączą ekologię akustyczną, sztukę dźwięku i edukację społeczną. Podczas warsztatów uczestnicy:

- ćwiczą aktywne słuchanie i analizę pejzażu dźwiękowego wybranego miejsca (miasto, park, domowa przestrzeń),

- wykonują proste nagrania terenowe przy użyciu smartfona lub dyktafonu,

- tworzą instrumenty z surowców pochodzących z recyklingu (np. perkusyjne elementy z puszek, struny z materiałów odpadowych),

- przetwarzają zebrane materiały i komponują krótkie utwory dźwiękowe,

- dyskutują o wpływie hałasu na zdrowie, koncentrację i samopoczucie oraz o sposobach kształtowania zdrowszego środowiska dźwiękowego.

Dla kogo i gdzie?

Warsztat skierowany jest do osób w wieku 15+ — zarówno tych, którzy chcą rozwijać zmysł artystyczny, jak i tych, którym bliska jest tematyka ekologii i zdrowia publicznego. Zajęcia odbywają się w sali muzycznej CSE "Światowid" w Elblągu w terminach: 30.10.2025, 6.11.2025, 13.11.2025, 20.11.2025, 27.11.2025. Godzina zajęć: 16:30–18:30.

Dlaczego warto wziąć udział? Bo to okazja, by:

- odkryć nowe, twórcze zastosowania dla zwykłych dźwięków,

- nauczyć się praktycznych umiejętności cyfrowych i warsztatowych,

- spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach i wspólnie stworzyć coś wyjątkowego,

- lepiej zrozumieć, jak dźwięk wpływa na nasze życie i jak świadomie kształtować przestrzeń wokół nas,

- wziąć udział w działaniach, które łączą sztukę z troską o planetę.

Warsztat specjalny: „Eko-kompozycje”

W ramach projektu odbywają się warsztaty „Eko-kompozycje” — innowacyjne działanie łączące cyfrową produkcję muzyki z tematyką ekologiczną. Podczas zajęć uczestnicy:

- wykorzystają dźwięki natury i przedmioty z recyklingu do tworzenia własnych utworów muzycznych i słowno-muzycznych,

- nauczą się pracy z nagraniem głosu, efektami dźwiękowymi i muzyką w programach do produkcji audio,

- stworzą krótkie opowieści w formie cyfrowej, łącząc narrację, ambient i elementy eksperymentalne,

- połączą kreatywność z nowoczesnymi technologiami, pokazując, że muzyka może być narzędziem edukacji ekologicznej.

Dla kogo i gdzie?

Warsztat skierowany jest do osób w wieku 15+ — zarówno młodzieży, jak i dorosłych, którzy interesują się muzyką, technologią i ekologią. Zajęcia odbywają się w sali muzycznej CSE "Światowid" w Elblągu w terminach: 03.11.2025, 17.11.2025, 24.11.2025, 01.12.2025, 08.12.2025. Godzina zajęć: 16:30–18:30.

Dlaczego warto wziąć udział? Bo to szansa, by:

- poznać praktyczne techniki cyfrowej produkcji dźwięku i montażu głosu,

- wykorzystać codzienne i naturalne źródła dźwięku jako materiał artystyczny,

- połączyć kreatywność z edukacją ekologiczną i promować postawy prośrodowiskowe,

- stworzyć własne, unikalne kompozycje i krótkie audio-opowieści,

- spotkać osoby o podobnych zainteresowaniach i wspólnie eksperymentować z brzmieniem.

Przynieś, jeśli możesz: smartfon z możliwością nagrywania dźwięku, słuchawki oraz — dla zabawy i kreatywności — drobne przedmioty, które można wykorzystać jako elementy instrumentów (puste puszki, kawałki tektury, gumki, itp.). Nie jest to jednak warunek — wszystkiego nauczymy na miejscu. Zapisz się i dołącz do warsztatów „Eko-kompozycje” — twórz muzykę, opowiadaj historie i działaj proekologicznie. Miejsca są ograniczone — przyjdź i odkryj, jak dźwięk może zmienić sposób, w jaki widzimy (i słyszymy) świat.

Projekt "EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla Natury";

Kampania online: #EKOdźwięki