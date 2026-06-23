Elbląg Music Masterclass po raz piąty!

Już po raz piąty Elbląg stanie się letnią stolicą muzyki klasycznej. W dniach 3–12 lipca 2026 roku odbędzie się jubileuszowa V edycja Elbląg Music Masterclass – największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce, organizowanych przez Michała Missana prezydenta Elbląga i Elbląską Orkiestrę Kameralną. To wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga do miasta młodych instrumentalistów i dyrygentów pragnących doskonalić swoje umiejętności pod okiem wybitnych pedagogów i artystów.

Elbląg Music Masterclass to nie tylko kursy mistrzowskie, ale także koncerty i recitale otwarte dla publiczności

Tegoroczna edycja zgromadzi w Elblągu grono wybitnych pedagogów i cenionych artystów polskiej sceny muzycznej. Klasę skrzypiec poprowadzą Jakub Jakowicz oraz Jarosław Nadrzycki, z altowiolistami pracować będzie Katarzyna Budnik, a tajniki gry na wiolonczeli przekazywać będzie Magdalena Bojanowicz. Uczestnicy klasy kontrabasu doskonalić będą swoje umiejętności pod kierunkiem Marka Romanowskiego, natomiast warsztaty dyrygenckie poprowadzi Anna Duczmal-Mróz. Kursantom podczas zajęć i recitali towarzyszyć będzie pianistka Emilia Biskupska.

Oprócz lekcji mistrzowskich uczestnicy wezmą udział w licznych warsztatach dodatkowych. W programie znalazły się warsztaty fizjoterapeutyczne dla muzyków prowadzone przez Martę Rusiniak (FizjoMusic), warsztaty z budowania marki artysty prowadzone przez Annę Proszowską-Salę oraz warsztaty realizowane przez znakomity zespół Atom String Quartet.

Nieodłącznym elementem wydarzenia pozostaje także Konkurs Młodego Wirtuoza, który daje młodym muzykom szansę występu z profesjonalną orkiestrą. Laureaci konkursu zaprezentują się podczas koncertu finałowego, stanowiącego zwieńczenie całego festiwalu.

Elbląg Music Masterclass to jednak nie tylko intensywne kursy i edukacja artystyczna. To także prawdziwe święto muzyki dla mieszkańców Elbląga, regionu oraz odwiedzających miasto turystów. Przez dziesięć lipcowych dni Elbląg wypełni się koncertami, recitalami i spotkaniami z muzyką na najwyższym poziomie. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników kultury do udziału w wydarzeniach otwartych dla publiczności.

Ważnym elementem programu będą recitale uczestników, podczas których młodzi artyści zaprezentują efekty swojej pracy. To niepowtarzalna okazja, by usłyszeć utalentowanych muzyków z Polski i zagranicy, często stojących u progu międzynarodowej kariery.

Recitale uczestników EMM 2026

Ratusz Staromiejski | wstęp wolny dla wszystkich

6 lipca 2026 | godz. 17:00

7 lipca 2026 | godz. 17:00

8 lipca 2026 | godz. 17:30

9 lipca 2026 | godz. 17:00

Na melomanów czekają również trzy wyjątkowe koncerty festiwalowe. W programie znalazł się koncert inaugurujący z udziałem Atom String Quartet i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, koncert pedagogów Elbląg Music Masterclass oraz wielki finał z udziałem laureatów Konkursu Młodego Wirtuoza pod kierownictwem Radosława Dronia i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Koncerty festiwalowe EMM 2026

Inauguracja EMM Atom String Quartet

3 lipca 2026 | godz. 19:00

Centrum Sztuki Galeria EL

Atom String Quartet & Elbląska Orkiestra Kameralna

Koncert Profesorów EMM

10 lipca 2026 | godz. 19:00

Ratusz Staromiejski

Pedagodzy Elbląg Music Masterclass:

Jakub Jakowicz – skrzypce

Jarosław Nadrzycki – skrzypce

Katarzyna Budnik – altówka

Marek Romanowski – kontrabas

Magdalena Bojanowicz – wiolonczela

Emilia Biskupska - fortepian

Finał EMM

12 lipca 2026 | godz. 19:00

Ratusz Staromiejski

Laureaci Konkursu Młodego Wirtuoza

Radosław Droń – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

Przez dziesięć dni Elbląg będzie miejscem spotkań młodych talentów, wybitnych pedagogów i publiczności spragnionej artystycznych emocji. Elbląg Music Masterclass to nie tylko prestiżowe warsztaty, ale również ważne wydarzenie kulturalne i jedna z najciekawszych wakacyjnych atrakcji regionu. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz gości odwiedzających miasto do udziału w recitalach i koncertach oraz wspólnego przeżywania wyjątkowych muzycznych chwil.

Szczegóły na: www.elblagmasterclass.pl

Social media: https://www.facebook.com/elblagmusicmasterclass, https://www.instagram.com/elblag_music_masterclass/

Wstęp na koncert Inauguracja EMM Atom String Quartet bezpłatny z wejściówką

Wejściówki dostępne do odbioru w Kasie EOK.

Maksymalnie 2 wejściówki na osobę.

Bilety na Koncert Profesorów EMM oraz Finał EMM: 30 zł

Dostępne w Kasie EOK oraz online.

Rezerwacje biletów na koncerty: Kasa EOK, Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg, tel. 55 237 47 20, bilety@eok.elblag.eu

Bilety online: będą dostępne na stronie: https://bilety.eok.elblag.eu/