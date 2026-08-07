UWAGA!

----

Chwila nieostrożności i taki efekt

 Elbląg, Chwila nieostrożności i taki efekt
(fot. KMP Elbląg)

Przy wjeździe do Elbląga na S7 doszło dzisiaj kolizji. 63-letni kierowca Volkswagena podczas zmiany pasa ruchu nie zauważył znajdującego się na lewym pasie autobusu i otarł się o niego, następnie uderzył w bariery ochronne.

Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego.

Jeden pas ruchu (wjazd do Elbląga) na S7 w Kazimierzowie) jest na czas pracy służb zablokowany.

 

 


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 