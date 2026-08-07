Chwila nieostrożności i taki efekt

Przy wjeździe do Elbląga na S7 doszło dzisiaj kolizji. 63-letni kierowca Volkswagena podczas zmiany pasa ruchu nie zauważył znajdującego się na lewym pasie autobusu i otarł się o niego, następnie uderzył w bariery ochronne.

Na szczęście nikt w tym zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego.

Jeden pas ruchu (wjazd do Elbląga) na S7 w Kazimierzowie) jest na czas pracy służb zablokowany.