Trzy w jednym, czyli niedziela w Bażantarni

Już w najbliższą niedzielę (9 sierpnia) zapraszamy na wyjątkowe popołudnie z Letnim Salonem Muzycznym w Bażantarni. Zaczynamy już o godz. 14 w „Galerii w lesie” wernisażem wystawy przedwojennych pocztówek „Pozdrowienia z Bażantarni”. Po wernisażu wyruszy kolejny spacer przyrodniczo-historyczny „Tajemnice Bażantarni”, który poprowadzą Jarosław Mytych i Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, a o godzinie 17 w muszli koncertowej, spotkanie z „Poezją wysokiej próby”.

Zespół „Poezja wysokiej próby”, który wystąpi w muszli koncertowej, powstał w 2022 roku zdobywając swoją autorską twórczością i charakterystycznym klimatem koncertów, uznanie i sympatię publiczności. Ich muzyka łączy poezję śpiewaną z elementami folku, bluesa, jazzu i akustycznego brzmienia tworząc osobistą i emocjonalną opowieść. Obecnie zespół to dwie rodziny tworzące kwartet, jako pulsujący i żywy organizm muzyczny.

Daria Dunajska (autorka tekstów i muzyki/ wokalistka, gitarzystka) spotka się na scenie ze swoim bratem Jonaszem Dunajskim (bas akustyczny), który od wielu lat związany jest artystycznie z Operą Nova. Zagrają wspólnie ze znakomitymi instrumentalistami Grzegorzem Grzanka (akordeon) i Cezarym Grzanka (perkusja), którzy są organizatorami corocznego Festiwalu Sweet Accordion w Grudziądzu. Intuicja muzyczna i doświadczenie połączyły się, aby dzielić się muzyką i dobrym słowem. Zaprezentowane zostaną autorskie już znane utwory w nowych aranżacjach oraz kilka nowych - będzie nostalgicznie, nastrojowo i jak zawsze ze szczyptą ironii oraz humoru.

Wydana w ubiegłym roku płyta "Wózek mleczarza" spotkała się z bardzo dobrą opinią krytyków muzycznych oraz (co najważniejsze) słuchaczy. Nagrany został także teledysk do utworu „Lala” z mocnym społecznym przekazem.

XIX Letni Salon Muzyczny Bażantarnia 2026 Patronatem Honorowym objął Prezydent Elbląga dr Michał Missan.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Cleaner.

9 sierpnia, godz. 17. Wstęp wolny, muszla koncertowa w Bażantarni

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl