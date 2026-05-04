Elbląg na dużym ekranie - ostatni seans

Zapraszamy do kina „Światowid” na „Ostatni seans”, podczas którego przypomniane zostaną najciekawsze filmy o Elblągu oraz historie i anegdoty z organizowanego od 2006 roku cyklu „Elbląg na dużym ekranie”.

Nikt nie planował tego cyklu, nikt nie zakładał, że potrwa 20 lat. Wszystko zaczęło się od nawiązania w 2004 roku współpracy z p. Stefanem Mulą, elbląskim filmowcem i kronikarzem. Pan Stefan zaproponował, byśmy w Telewizji Elbląskiej pokazywali jego filmy. Zrobił ich kilkadziesiąt, a jeszcze więcej materiału było w stanie surowym, niezmontowanym. Były to złożone w elbląskim muzeum rolki światłoczułych taśm 8 i 16 mm i poza panem Mulą nikt nie wiedział, co na nich jest. I tu z pomocą przyszedł ówczesny prezydent Elbląga, Henryk Słonina. Przekazał środki na digitalizację filmów. Dzięki temu wspólnie z panem Stefanem mogłem je teraz swobodnie przeglądać, montować i opisywać oraz prezentować widzom. Postanowiliśmy też zorganizować seans w kinie, co zyskało aprobatę dyr. Antoniego Czyżyka.

Na pierwszy seans, w styczniu 2006 roku przyszło więcej osób, niż Sala Kameralna kina Światowid mogła pomieścić, stąd powtórzyliśmy go, ale musieliśmy to zrobić już w Dużej Sali. Zainteresowanie było zadziwiające i krzepiące więc były kolejne projekcje. Bez planu, bez budżetu, bez biletów – taka obywatelska inicjatywa. I tak jest od 20 lat, z dwiema przerwami, w tym w roku pandemii. Ponad 100 projekcji, kilkaset filmów i dziesiątki tysięcy widzów.

Zaczęliśmy od filmów pana Muli i filmowców z AKF „Jantar”, później były filmy i reportaże Telewizji Elbląskiej oraz innych twórców związanych z Elblągiem, a także liczne filmy o Elblągu regionie, a tym również przedwojenne. Gośćmi seansów byli filmowcy, ale też eksperci w danych dziedzinach – historycy, archeolodzy, konserwatorzy zabytków, artyści i sportowcy oraz autorzy książek. Szczególnie wzruszający był specjalny seans dla młodzieży szkolnej i spotkanie z Heleną Pilejczyk i Romanem Rycke zorganizowany 60 lat od zdobycia przez p. Helenę medalu olimpijskiego.

„Ostatni seans” będzie próbą podsumowania, przypomnieniem najciekawszych prezentowanych wcześniej filmów, opowieści, anegdot i ciekawostek oraz podziękowaniem dla Elblążan, którzy nigdy nie zawodzili i często wypełniali kinową salę po brzegi.

Dziękuję p. Antoniemu Czyżykowi, dyrektorowi Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, bez którego życzliwości nie byłoby tych wydarzeń oraz pracownikom CSE, którzy w sposób profesjonalny je organizowali. Dziękuję partnerom: Elbląskiemu Towarzystwu Kulturalnemu oraz Polskiemu Towarzystwu Historycznemu o. w Elblągu za świetną współpracę. Za trwający 20 lat patronat medialny, bez którego elblążanie nie wiedzieliby o seansach szczególnie serdecznie dziękuję Elbląskiej Gazecie Internetowej „Portel” oraz telewizji TRUSO.TV.

Ostatni seans odbędzie się 6 maja o godzinie 18. Do zobaczenia w kinie! Wstęp wolny.