ETK świętuje 60 lat

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w bieżącym roku obchodzi jubileusz 60. lecia. Z tej okazji planujemy cykl różnorodnych wydarzeń i już 13 maja zapraszamy do Kamieniczek Elbląskich (ul. św. Ducha 3-4) na wernisaż prac elbląskich artystów plastyków, które są w zbiorach ETK.

Wśród elbląskich twórców zobaczymy prace m.in. Haliny Różewicz-Książkiewicz, Zbigniewa Książkiewicza, Janusza Hankowskiego, Ryszarda Tomczyka, Józefa Łapińskiego, Zdzisława Jakubowskiego. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem to 13 maja 1966 roku ETK zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Wernisaż też będzie okazją do wspomnień. Zapraszamy 13 maja 2026 r. godz. 17.30; Kamieniczki Elbląskie (ul. św. Ducha 3-4) Wstęp wolny

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne