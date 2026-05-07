Film koncertowy w Kinie Światowid: „90. urodziny Pavarottiego”

Kino Światowid zaprasza na seans niezwykłego muzycznego wydarzenia, które przeniesie widzów prosto do słonecznej Italii i legendarnej Areny di Verona. „90. urodziny Pavarottiego” to koncert pełen emocji, największych operowych głosów świata oraz niezapomnianych muzycznych uniesień.

Pokazy odbędą się w dwóch terminach:

19 maja o godz. 18:00

14 czerwca o godz. 16:00

Koncert prezentowany na ekranie kinowym stanowi wyjątkowy hołd dla Luciano Pavarottiego. Światowej sławy śpiewak operowy na trwałe odmienił świat muzyki klasycznej i przyczynił się do popularyzacji opery wśród szerokiej publiczności. Wielu z nas potrafi przywołać obraz Trzech Tenorów, gdzie Luciano Pavarotti tworzył wspaniałe trio z Plácidem Domingiem i José Carrerasem. Jego charyzma, niezwykła barwa głosu oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z widzami sprawiały, że występował na najważniejszych scenach świata, od La Scali po Metropolitan Operę.W Kinie Światowid będzie można obejrzeć zarejestrowane w Arenie di Verona efektowne widowisko, w którym wybrzmią zarówno najbardziej znane arie operowe, jak i popularne utwory z pogranicza muzyki klasycznej i rozrywkowej. Na scenie pojawiają się uznani artyści światowego formatu, m.in. Andrea Bocelli, Plácido Domingo, José Carreras, Il Volo oraz Angela Gheorghiu. Ich wspólny występ tworzy spójną całość, w której tradycja spotyka się z nowoczesnym podejściem do muzyki.

„90. urodziny Pavarottiego” to pełen emocji i energii film koncertowy pozwalający widzom przenieść się do świata wielkiej opery. Bilet normalny 40 zł, ulgowy 35 zł.