Wracają opłaty za leśne parkingi

Wyłoniono dzierżawców parkingów leśnych na Mierzei Wiślanej w Piaskach, Kątach Rybackich, Stegnie, Sztutowie, Mikoszewie i Junoszynie. W ubiegłym roku płatne parkingi przyniosły Nadleśnictwu Elbląg niemal 600 tys. zł dochodu.

Od 11 lat Nadleśnictwo Elbląg dzierżawi tereny, na których organizowane są sezonowe, płatne parkingi. Pod koniec kwietnia rozstrzygnięto tegoroczne przetargi. W Krynicy Morskiej/Piaskach najemcą została firma „Katrina” Andrzej Nicgorski, w Mikoszewie, Junoszynie i Sztutowie spółka "WEIP," w Kątach Rybackich i Stegnie firma P.H „YES” Janusz Kurowski. W ubiegłym roku za pozostawienie samochodu osobowego na dobę na przykład na parkingu leśnym w Mikoszewie zapłacić należało 35 zł (kamper i autobus - 60 zł), podobnie było w Junoszynie.

W 2025 roku Nadleśnictwo Elbląg zarobiło na dzierżawie parkingów ok. 600 tys. zł. Nie ma ono jednak wpływu na opłaty parkingowe, jakie pobiera dzierżawca, nie ma także dochodu od tych stawek. Na co wydatkowane są pieniądze, które NE zarabia na dzierżawie parkingów?

- Kwoty nie mają konkretnego przeznaczenia, ale stanowią przychód Nadleśnictwa Elbląg i zostaną wydatkowane na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa. Są to wydatki związane między innymi z: sadzeniem młodych drzewek, utrzymaniem zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, monitoringiem populacji szkodników, pozyskaniem i zrywką drewna, zbieraniem śmieci, czy budową i naprawą wiat, wież widokowych i innych urządzeń leśnych, a także zbieraniem śmieci – mówi Jan Piotrowski, rzecznik Nadleśnictwa Elbląg.

Dodajmy, że dzierżawca, oprócz pobierania opłat za parkowanie, ma także obowiązki.

- Jest zobowiązany do używania przedmiotu dzierżawy z należytą starannością w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych, utrzymywania porządku i czystości na wydzierżawionym terenie, w tym w obrębie parkingu leśnego do 30 metrów od przedmiotu dzierżawy (dotyczy gruntów w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Elbląg), przedłożenia w Nadleśnictwie umowy na wywóz nieczystości stałych z wydzierżawionego terenu i uzgodnionego z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej "Sposobu postępowania na wypadek powstania zagrożeń" – wylicza rzecznik NE.

Musi ustawić na parkingu przynajmniej jedną przenośną toaletę i wyznaczyć co najmniej dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.