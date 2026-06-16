Finał Sceny przy stoliku

W poniedziałek (22 czerwca) ostatnie w tym sezonie spotkanie ze „Sceną przy stoliku” pod wspólnym hasłem „Róże i chryzantemy”.

„Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” Petra Zelenki, to opowieść o ludziach ogarniętych pięknym szaleństwem, dla których ekscentryczność staje się jedyną ucieczką przed normalnością. Sztuka to czarna komedia z elementami surrealizmu, w której charakterystyczny czeski humor miesza życiową nieudolność z powagą. Fabuła koncentruje się na trzydziestosześcioletnim Petrze, zagubionym w realiach codzienności mężczyźnie, który próbuje odzyskać swoją dawną ukochaną, Janę. Dziewczyna ma już nowego partnera i pragnie wreszcie żyć normalnie, jednak Petr, stosując absurdalne porady swojego przyjaciela Muchy, uruchamia lawinę groteskowych zdarzeń. Wokół bohatera krąży galeria głęboko nieszczęśliwych, a zarazem komicznych postaci: neurotyczny kumpel szukający bliskości w przedmiotach domowych, pacyfistyczni sąsiedzi płacący Petrowi za podglądanie ich intymnych zbliżeń oraz rodzice uwięzieni w toksycznym małżeństwie. Sytuację potęguje matka cierpiąca za miliony oraz ojciec, który ucieka w romans z młodszą rzeźbiarką i zyskuje sławę, deklamując z pamięci dawne kroniki propagandowe.

To wielowątkowa, momentami surrealistyczna opowieść o uczuciach, które nie mieszczą się w ludziach, oraz o pięknym szaleństwie - bo kto chciałby marnować życie na bycie normalnym? Autor we wczesnej młodości występował jako basista i tekściarz punkowej grupy V noci. W roku 1991 ukończył scenopisarstwo i dramaturgię na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Tam stworzył pierwsze scenariusze. Na przełomie 1990-1991 pracował, jako dramaturg studia filmowego Barrandov. W latach 1990-1996 jego cztery projekty zostały zrealizowane przez Czeską Telewizję. Później sam zajął się opracowaniem i produkcją swoich filmów. Już jego pierwszy film, Guzikowcy, odniósł międzynarodowy sukces.. W swoich filmach opisuje współczesne mu pokolenie i jego fascynacje w formie smutnych i groteskowych komedii.. Bohaterowie Zelenki to najczęściej ludzie bierni, słabi, poddający się nurtowi życia, niemający żadnego pomysłu na związki emocjonalne z innymi ludźmi.

W „Opowieści o zwyczajnym szaleństwem” wystąpią: Patrycja Bukowczan, Magdalena Fennig-Rusinowska, Dominik Bloch, Grzegorz Zinkiewicz, Julian Knaf.

Zapraszamy 22 czerwca 2026 r. godz.17.00 duża scena elbląskiego Teatru, bilety w cenie 10,00 do nabycia w kasie i na stronie teatru a po spektaklu, zamiast tradycyjnej rozmowy, zapraszamy do teatralnej kawiarni.