Finisaż wystawy „Kobieta i inne cuda świata” w CSE Światowid

17 czerwca 2026 roku o godzinie 18 w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu odbędzie się finisaż wystawy „Kobiety i inne cuda świata”, prezentującej twórczość uczestniczek zajęć malarskich odbywających się pod kierunkiem artystki Margarity Wójcik.

Ekspozycja, dostępna dla zwiedzających od 11 marca, pokazuje różnorodny i inspirujący dorobek kobiet, które od lat rozwijają swoją pasję do malarstwa. Grupa działa nieformalnie od 2010 roku, a od trzech lat regularnie spotyka się w pracowni malarskiej CSE Światowid. Cotygodniowe piątkowe spotkania stały się przestrzenią twórczych poszukiwań, wymiany doświadczeń i rozwijania indywidualnych talentów.

Każda z autorek prezentuje własny, niepowtarzalny styl oraz indywidualne spojrzenie na sztukę. Na wystawie można zobaczyć prace wykonane w różnych technikach i formatach.

Swoje prace prezentują: Beata Latała, Iwona Przyborowska, Bożena Czarnota, Regina Ładyńska, Mirosława Mazurek, Ewa Baran, Dorota Świderska, Elżbieta Piechowska, Krystyna Olechnowicz, Barbara Gliniecka oraz Monika Górska.

Finisaż będzie okazją do podsumowania kilku miesięcy wystawy, spotkania z autorkami oraz rozmów o sztuce i pasji tworzenia.

Informacje organizacyjne

Miejsce: Galeria „Na Balkonach”, II piętro, CSE Światowid w Elblągu

Wstęp wolny