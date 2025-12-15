"Formy i pokolenia" i w CSE Światowid

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na bezpłatną wystawę „Formy i pokolenia", stanowiącą finał projektu „Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła". Ekspozycja prezentuje efekty kilkutygodniowej, intensywnej współpracy młodych twórców oraz mistrzów rzemiosła z Warmii i Mazur, którzy wspólnie uczestniczyli w serii międzypokoleniowych design sprintów.

Projekt był przestrzenią twórczego dialogu między pokoleniami oraz okazją do odkrywania i reinterpretowania tradycyjnych technik rzemieślniczych. Uczestnicy pracowali m.in. z ceramiką, drewnem, makramą, haftem, szydełkiem, plecionkarstwem oraz malowaniem porcelany, łącząc lokalne dziedzictwo z nowoczesnym podejściem do projektowania. Efektem tej współpracy jest kolekcja przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, zakorzenionych w tradycji Warmii i Mazur, a jednocześnie odpowiadających współczesnym trendom w rzemiośle i designie.

Wystawa „Formy i pokolenia" dostępna jest na II piętrze Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu i można ją zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia instytucji aż do końca roku. Ekspozycja stanowi podsumowanie twórczej energii uczestników projektu oraz dowód na to, że tradycja może być żywym i inspirującym elementem współczesnej kultury.

Dodatkowo 23 grudnia udostępniony zostanie katalog dokumentujący cały proces realizacji projektu – od wizyt studyjnych i design sprintów, po wywiady z rzemieślnikami i prezentację efektów końcowych. Publikacja będzie dostępna online na stronie CSE „Światowid", a jej wersja drukowana trafi do bibliotek, domów kultury, szkół oraz partnerów projektu.

Projekt „Międzypokoleniowe Laboratorium Rzemiosła" został dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Nasze tradycje".

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy i spotkania z rzemiosłem, które łączy pokolenia.