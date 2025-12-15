Oferent był, ale nie przyjechał

Jedna oferta wpłynęła na przetarg dotyczący sprzedaży kompleksu działek na Modrzewinie. Niestety, przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, bo ostatecznie inwestor nie pojawił się na licytacji.

Miasto wystawiło na przetarg kompleks czterech działek znajdujących się przy ul. Kwiatkowskiego, między działającymi tu firmami Metal Exper i Liralightng . Jest przeznaczony pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny lub zabudowę usługową. Został wyceniony na 2 mln 550 tys. zł netto (plus VAT)

Działka znajduje się między firmami Metal Expert i Liralightng tuż obok ścieżki rowerowej (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

Jedna z działek w tym kompleksie – o prawie hektarowej powierzchni - położona jest na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Elblągu i to Strefie – zgodnie z przepisami przysługuje prawo pierwokupu.

- Z nabywcą nieruchomości zostanie zawarta warunkowa umowa sprzedaży w tym zakresie. umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie z nabywcą zawarta, jeśli podmiot uprawniony nie wykona przysługującemu mu prawa pierwokupu – informowali urzędnicy w ogłoszeniu przetargowym.

Przetarg w sprawie sprzedaży działek miał odbyć się w poniedziałek w Urzędzie Miejskim. Wpłynęła na niego jedna oferta wraz z wadium, jednak do licytacji nie doszło, bo... inwestor nie stawił się na niej. W efekcie przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, a wadium wróci do oferenta.

Wkrótce zapewne miasto ponownie wystawi ten kompleks na sprzedaż. W poprzednim przetargu określono termin zabudowy nieruchomości do 31 grudnia 2031 r.