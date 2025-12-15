UWAGA!

Były komendant dyrektorem w ratuszu

 Elbląg, Jarosław Gryciuk jeszcze jako komendant elbląskiej straży
Jarosław Gryciuk jeszcze jako komendant elbląskiej straży (fot. Mikołaj Sobczak, archiwum portEl.pl)

Jarosław Gryciuk, były komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, pracuje w elbląskim ratuszu. Został dyrektorem departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Jarosław Gryciuk ma 47 lat. W latach na przełomie 2023 i 2024 roku (w sumie pół roku) był komendantem miejskim PSP w Elblągu, po czym przeszedł na strażacką emeryturę. Wcześniej kierował m.in. komendą miejską PSP w Olsztynie, komendą powiatową PSP w Nowym Dworze Gdańskim. W straży służył w sumie 25 lat, zaczynał karierę w Elblągu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

W październiku 2025 roku wystartował w konkursie na dyrektora departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który wygrał. Obowiązki objął w listopadzie.

- Zgodnie z zapowiedziami - w celu wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców od listopada br. wprowadzane są zmiany organizacyjne w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dotyczą one między innymi zmian kadrowych oraz zwiększenia etatów tego Departamentu. W wyniku tych zmian nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak z Biura Prezydenta Elbląga.

Jarosław Gryciuk jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarnej w Warszawie (magister inżynier pożarnictwa), a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole im. Bogdana Łazarskiego na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dotychczasowy dyrektor departamentu Tomasz Świniarski (również były komendant PSP w Elblągu) został zatrudniony w Zarządzie Budynków Komunalnych. Pracuje na stanowisku ds. organizacyjnych, BPH i ppoż.

RG

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  Piękna rotacja na stanowiskach.
  Emeryturka dodała mi animuszu, jeszcze fuszkę mam w ratuszu....
    unduś(2025-12-15)
    26
    2
    unduś(2025-12-15)
  Te przywileje emerytalne mundurówki to jest chory socjalistyczny wymysł, niszczący system zabezpieczeń społecznych i drenujący budżet. Czterdziestoletni emeryci, którzy przez całe życie ani złotówki na ZUS nie odłożyli. Nie płacisz składek - nie dostajesz emerytury, tak to powinno wyglądać. Jakoś w Niemczech nie do pomyślenia jest to, żeby strażak, policjant, czy żołnierz w wieku 41 lat już był emerytem z pełnym uposażeniem. Dlatego system jest niewydolny. A kobiety to już w ogóle system emerytalny wydrenowały tak, że trzeba do wypłacanych świadczeń dorzucać z PITu, VATu i emitowanych obligacji. Chory system!
    Jak dbosz, tak mosz!(2025-12-15)
    35
    4
    Jak dbosz, tak mosz!(2025-12-15)
  Elblong
  Etat, ,zasiedziały, ,przez kadry oficerskie strażaków? Czyżby obrona cywilna Elblążan nie jest istotna? Tylko stołki świeżych, ,emerytów, ,strażackich? Co się musi jeszcze, ,spalić, ,aby widać było działanie i dbałość w tej materii? Może woda? Próby kontaktu z Departamentem kończyły się na, ,napisz Pan wszystko, My może przeczytamy... , ,. WIOC w wojewódzkie elbląskim był nieruchawy, ale to co mamy teraz to marazm!
  Dobra kandydatura.. Powodzenia.
  MariuszLewandowski-Fc Świniarski to człowiek uporządkowany i ułożony a w ZBK jest taki b.. że ktoś taki jest tam pilnie potrzebny. Krauze niewiele ma doświadczenia w kierowaniu innymi i to niestety wychodzi a tak nadal kto pierwszy klucze weźmie ten chce rządzić. Póki ktoś nie weźmie pracowników tej firmy i nie pokarze im czyjego interesu mają pilnować i że mają swoje obowiązki będzie b.. na kółkach i bezhołowie. Moim zdaniem to zadanie trudne ale dla tego człowieka do wykonania choć paru może zostać wywalonych na bruk w pierwszym miesiącu jego tam pracy.
    MariuszLewandowski-Fc(2025-12-15)
    4
    0
    MariuszLewandowski-Fc(2025-12-15)
  Układ zamknięty ma się dobrze. A Swinarski co teraz papier do drukarki będzie nosił da rade czy już głową nie do tego. Jak możecie ludziom patrzeć w oczy chyba że już nie patrzycie. Emeryci mundurowi to patologia zajmująca miejsca pracy.
  To jest życie.... Żyć nie umierać !!!
    64 i pół(2025-12-15)
    9
    0
    64 i pół(2025-12-15)
  MariuszLewandowski-Fc @akuku - A co masz do Strażaków ? Akurat to jedyna relatywnie nieupolityczniona służba w Polsce choć Pis chciał ich kupować na kopy w polityczne bagno poszło tylko kilku. Ci ludzie wiedzą co do nich należy i mają w poważaniu wszystko co im przeszkadza a jak ktoś odstaje to szybko odpada. Z wodą ogniem i wiatrem walczą od lat o to dość skutecznie a lawiny jakoś nam nie zagrażają. Nie świruj jarząbka - lepszy były strażak niż były "klawisz" czy "Milicjant"
    MariuszLewandowski-Fc(2025-12-15)
    3
    9
    MariuszLewandowski-Fc(2025-12-15)
  @Jak dbosz, tak mosz! - W Polsce wiele grup ma przywileje :mundurowi, górnicy, rolnicy, emeryci. Nic dziwnego że młodzi stąd wyjeżdżają
    Wszyscy drenują budżet(2025-12-15)
    6
    1
    Wszyscy drenują budżet(2025-12-15)
  @MariuszLewandowski-Fc - Panie Fc daj Nam Pan odpocząć od siebie... Pan złapie oddech, a My spokój! Dotarło?
