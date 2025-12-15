Były komendant dyrektorem w ratuszu

Jarosław Gryciuk, były komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, pracuje w elbląskim ratuszu. Został dyrektorem departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Jarosław Gryciuk ma 47 lat. W latach na przełomie 2023 i 2024 roku (w sumie pół roku) był komendantem miejskim PSP w Elblągu, po czym przeszedł na strażacką emeryturę. Wcześniej kierował m.in. komendą miejską PSP w Olsztynie, komendą powiatową PSP w Nowym Dworze Gdańskim. W straży służył w sumie 25 lat, zaczynał karierę w Elblągu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

W październiku 2025 roku wystartował w konkursie na dyrektora departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, który wygrał. Obowiązki objął w listopadzie.

- Zgodnie z zapowiedziami - w celu wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców od listopada br. wprowadzane są zmiany organizacyjne w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dotyczą one między innymi zmian kadrowych oraz zwiększenia etatów tego Departamentu. W wyniku tych zmian nastąpiła również zmiana na stanowisku dyrektora – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak z Biura Prezydenta Elbląga.

Jarosław Gryciuk jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarnej w Warszawie (magister inżynier pożarnictwa), a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole im. Bogdana Łazarskiego na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dotychczasowy dyrektor departamentu Tomasz Świniarski (również były komendant PSP w Elblągu) został zatrudniony w Zarządzie Budynków Komunalnych. Pracuje na stanowisku ds. organizacyjnych, BPH i ppoż.