Galeria EL zaprasza na warsztaty dla dorosłych 60+

Nożyczki, klej, czarno-białe wydruki fotografii i retro magazynów modowych oraz umiejętność znajdowania podobieństw w obrazkach pozornie ze sobą niepowiązanych. Ten zestaw narzędzi i umiejętności to prawie wszystko, co będzie nam potrzebne do stworzenia kolażu geometrycznego. Do tego garść inspiracji złapanej podczas wspólnego oglądania wystawy prac Sławomira Zawistowskiego „Fantasmagorie”.

Kiedy: 13 marca 2024 roku, w środę Godzina: 13:00 – 15:00 Cena: 20 zł / osoba Miejsce: W Galerii EL, przy ul. Kuśnierskiej 6, jeszcze dokładniej – w pracowni – Galerii Laboratorium Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931. – Zapisy: helena@galeria-el.pl, SMS: 532 885 931. Prosimy o wysłanie wiadomości: „60+ styczeń”, podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu (w przypadku zapisywania na zajęcia więcej niż jednej osoby, prosimy o powyższe dane każdej osoby, łącznie z numerem telefonu). – Wysłanie wiadomości nie jest równoznaczne z uczestnictwem w warsztatach – jest nim otrzymanie od nas wiadomości z potwierdzeniem. – Wszystkie prace powstałe podczas zajęć stają się własnością Uczestniczek i Uczestników.

Agata Marcinkowska, Centrum Sztuki Galeria EL