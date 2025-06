Ryszard Rynkowski miał wypadek

Pochodzący z Elbląga znany piosenkarz miał wystąpić na tegorocznym festiwalu polskiej piosenki w Opolu, ale w drodze na niedzielny koncert miał wypadek samochodowy. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

Ryszard Rynkowski miał wystąpić w koncercie „Trzy ćwiartki Jacka Cygana – urodziny”, śpiewając największe swoje hity, do których tekst napisał właśnie Jacek Cygan. W Opolu jednak nie wystąpi, bo w drodze na koncert miał wypadek samochodowy.

Do wypadku doszło tuż za Brodnicą, gdzie piosenkarz mieszka. Ryszard Rynkowski był kierowcą auta, które uderzyło w inny pojazd. Artysta na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń Nikt więcej w tym zdarzeniu nie ucierpiał.

- Troszkę się potłukł, ale boli, ale nie ma się co obawiać. To jest twardy chłop. Ogląda nas teraz i moi drodzy, mam taki pomysł. Może byśmy, Rysiowie, kilka razy powiedzieli za wszystko, co tu zrobił w Opolu - zaproponował Jacek Cygan ze sceny amfiteatru w Opolu.

Publiczność wspólnie z Jackiem Cyganem zaśpiewała jeden z przebojów Rynkowskiego „Jedzie pociąg z daleka”.

