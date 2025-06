Zobacz film z XVI Biegu Piekarczyka

Rekordowa XVI edycja Elbląskiego Biegu Piekarczyka przechodzi do historii. Na listach startowych w biegu głównym, towarzyszącym i mini biegu zameldowało się aż 2300 uczestników! Dziękujemy wszystkim biegaczom, a także kibicom, wolontariuszom i sponsorom, którzy tak licznie przybyli i wspierali zawodników. To dzięki Wam mogliśmy wspólnie stworzyć to niezapomniane wydarzenie. Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego bieg oraz galerii zdjęć, które z pewnością przywołają wiele pięknych wspomnień.

W tym roku Bieg Piekarczyka zyskał wyjątkowy wymiar, wpisując się w obchody 50-lecia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Świętowaliśmy aż dwa dni! 7 czerwca, podczas trwającego jubileuszu, wystąpili artyści z muzyką na żywo, nie zabrakło również pysznego tortu i szczególnych wyróżnień. Drugiego dnia, czyli w niedzielę 8 czerwca, odbył się Bieg Piekarczyka, który przyciągnął wielu entuzjastów biegów i sportu, tworząc niezapomnianą atmosferę pełną rywalizacji. Jako pierwsi wystartowali zawodnicy z biegu głównego na 10 km oraz uczestnicy z dystansu na 5 km. Po zakończonym wyścigu na zawodników czekała uroczysta ceremonia wręczenia nagród oraz loteria fantowa. Nieodzownym elementem imprezy od lat są również zawody dla najmłodszych. W tym roku rywalizacja dzieci oraz młodzieży w Mini Biegu odbyła się po zmaganiach dorosłych. Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników była także bogata strefa gastronomiczna, a na najmłodszych czekała strefa zabaw i animacji, gdzie znajdowały się również dmuchańce. Przed biegaczami jeszcze wiele okazji do sportowych rywalizacji w Elblągu. W tym roku zapraszamy na takie imprezy jak: Bażantarnia Jump&Run (07.09), Nocny Bieg pod gwiazdami (27.09) oraz Bieg Niepodległości (11.11), a za rok oczywiście na XVII edycję Biegu Piekarczyka! Dzięki pomocy i wsparciu naszych partnerów i sponsorów było możliwe zorganizowanie Biegu Piekarczyka na tak wysokim poziomie. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych osób, firm i instytucji. Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg. Mecenas: ENERGA z Grupy Orlen. Sponsor główny: MAAG Gear. Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Salon Łazienkowy Awangarda, ML Polyolefins, Stella Green, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sponsorzy: Centrum Handlowe Ogrody, Okna TUFE, Deweloper Inpro. Partner: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Centrum Ubezpieczeń Expert, Hotel Młyn Aqua SPA, Hotel Kahlberg, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Reproskan, Elbląskie Centrum Wolontariatu, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej 43 Batalion Obrony Pogranicza, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Straż Miejska w Elblągu, 16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Patronat medialny: Jedynka – Program 1 Polskiego Radia Ambasadorka: Edyta Litwiniuk.

