Już w czwartek, 2 października 2025 roku, Park Planty w Elblągu zamieni się w przestrzeń kreatywnych działań i dobrej zabawy. W godzinach 17:00–20:00 odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Grota Miejscówka, które łączy sztukę uliczną, gaming, muzykę i profilaktykę.

W programie przewidziano m.in.:

Graffiti Jam – bitwa na spraye

Gran Turismo 7 na dużym ekranie

DJ set – After Moondalla Festival

„Światła na imprezie”- warsztaty

Rozmowy ze streetworkerami o profilaktyce uzależnień.

Na uczestników czekają również darmowe hot dogi, kawa i herbata, a także planszówki i inne atrakcje towarzyszące.

Wstęp jest wolny, a impreza finansowana jest ze środków Gminy Miasto Elbląg. Zapraszamy wszystkich do wspólnego spędzenia czasu w przyjaznej i inspirującej atmosferze.