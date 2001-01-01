Już w czwartek, 2 października 2025 roku, Park Planty w Elblągu zamieni się w przestrzeń kreatywnych działań i dobrej zabawy. W godzinach 17:00–20:00 odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Grota Miejscówka, które łączy sztukę uliczną, gaming, muzykę i profilaktykę.
W programie przewidziano m.in.:
- Graffiti Jam – bitwa na spraye
- Gran Turismo 7 na dużym ekranie
- DJ set – After Moondalla Festival
- „Światła na imprezie”- warsztaty
- Rozmowy ze streetworkerami o profilaktyce uzależnień.
Na uczestników czekają również darmowe hot dogi, kawa i herbata, a także planszówki i inne atrakcje towarzyszące.
Wstęp jest wolny, a impreza finansowana jest ze środków Gminy Miasto Elbląg. Zapraszamy wszystkich do wspólnego spędzenia czasu w przyjaznej i inspirującej atmosferze.
Informacja UM w Elblągu