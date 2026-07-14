III Dzień Festiwalu Jazzbląg

Już niedługo jazz rozbrzmi w zabytkowych murach Galerii EL! Podczas trzech dni Festiwalu Jazzbląg wystąpią polscy i zagraniczni muzycy, odbędzie się wydarzenie skierowane do dzieci, a na dziedzińcu galerii będzie dostępna strefa relaksu z leżakami, namiotami i strefą gastronomiczną.

Ostatniego dnia festiwalu odbędą się dwa wydarzenia, jedno przeznaczone dla najmłodszych miłośników jazzu. Jeszcze przed południem odbędzie się koncert Jazz dla Dzieci, skierowany do najmłodszych odbiorców, a wieczorem, około godz. 18:00, na scenie Galerii EL wystąpi Leszek Możdżer. Leszek Możdżer to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych, od lat ceniony za własny, niepowtarzalny język muzyczny. Członek legendarnego zespołu Miłość. Grę na fortepianie rozpoczął w wieku pięciu lat, a jazzem zainteresował się stosunkowo późno, bo w klasie maturalnej. Na swoim koncie ma nagrania z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi, m.in. z Tomaszem Stańką (Pożegnanie z Marią), Januszem Muniakiem (One and Four), Michałem Urbaniakiem (Live In Holy City), Adamem Pierończykiem (Live In Sofia i 19-9-1999), Henrykiem Miśkiewiczem (Ja nie idę spać). Przez lata współpracował również z Janem A.P. Kaczmarkiem, tworząc nagrania dla wytwórni 20th Century Fox oraz Miramax, w tym do nagrodzonego Oskarem za najlepszą muzykę oryginalną filmu Finding Neverland.

Bilety są dostępne w sprzedaży online oraz stacjonarnie w kasie Galerii EL. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej galerii oraz na facebooku festiwalu.

