Kolejna działka pod osiedle domków na Bielanach

Władze miasta szukają chętnego na zakup prawie półhektarowej działki na Bielanach, przy ul. Druskiennickiej. Mają tu powstać kolejne domy jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości to 1 milion 250 tys. złotych (plus podatek VAT). Przetarg odbędzie się 14 września w Urzędzie Miejskim. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do końca 2028 roku i jej zakończenia do końca 2031 roku.

Działka, powierzchni 4438 m kw. położona jest przy ul. Druskiennickiej, we wschodniej części osiedla Bielany, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, terenów niezagospodarowanych oraz rzeki Babica. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.