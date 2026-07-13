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Kolejna działka pod osiedle domków na Bielanach

 Elbląg, Działka przeznaczona na sprzedaż oznaczona kolorem niebieskim
Działka przeznaczona na sprzedaż oznaczona kolorem niebieskim (fot. ortofotomapa UM Elbląg)

Władze miasta szukają chętnego na zakup prawie półhektarowej działki na Bielanach, przy ul. Druskiennickiej. Mają tu powstać kolejne domy jednorodzinne.

Cena wywoławcza nieruchomości to 1 milion 250 tys. złotych (plus podatek VAT). Przetarg odbędzie się 14 września w Urzędzie Miejskim. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do rozpoczęcia zabudowy do końca 2028 roku i jej zakończenia do końca 2031 roku.

Działka, powierzchni 4438 m kw. położona jest przy ul. Druskiennickiej, we wschodniej części osiedla Bielany, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, terenów niezagospodarowanych oraz rzeki Babica. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Jest to dość niesamowite, bo obecnie czasy trochę się pogorszyły, domy nawet z rynku wtórnego w Elblągu mają ceny wręcz kosmiczne, a tutaj idą działki z zamiarem budowania nowy domów w lokalizacji zwanej "prestiżową". "Kto to kupi" brzmi już raczej jak pytanie retoryczne.
  • @prestisz - Właśnie tez się zastanawiam nad tym kto to kupi. Elbląg jest miastem nierozwojowym, przemysłu nie ma, liczba ludności się kurczy, więc dla kogo to? Na Zawadzie przy ul. Korczaka powstał nowy dom, drugi się buduje. Wieczorem żadne światło się nie świeci co wskazuje nato, że jeszcze tam nikt nie mieszka a jest jeden oddany do użytku.
  • Władze Elbląga sprzedając deweloperowi działki pod budowę domów jednorodzinnych, zamiast sprzedać je bezpośrednio Elblążanom, żeby wybudowali tam swoje domy - działa na niekorzyść mieszkańców Elbląga. Skoro deweloperowi opłaca się kupić od władz miasta te działki, zbudować i sprzedaż tam domy i jeszcze na tym zarobić, to korzystniej dla mieszkańców byłoby kupić te działki i wybudować te domy we własnym zakresie i nie trzeba by było płacić tego zysku dla dewelopera. W czyim imieniu i na czyją korzyść działają władze Elbląga? Deweloperów czy Elblążan?
  • @Ewa.M. - Sama sobie odpowiadam i prostuję - nie przy ul. Korczaka tylko Kasprzaka.
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