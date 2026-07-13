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Wapienna zyska przy okazji budowy tymczasowego mostu

 Elbląg, Wapienna zyska przy okazji budowy tymczasowego mostu
(fot. Anna Dembińska)

Zanim powstanie tymczasowy most przez rzekę Elbląg, kierowcy doczekają się nowej nawierzchni ul. Wapiennej, która ma prowadzić do nowej przeprawy. Drogowcy rozpoczęli już prace. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że nowy tymczasowa przeprawa przez rzekę Elbląg ma być gotowa na początku września. Powstaje na czas remontu Mostu Kardynała Wyszyńskiego i będą z niej mogli korzystać kierowcy aur osobowych w jednym kierunku – w kierunku centrum Elbląga (wyjazd z miasta dla osobówek będzie prowadził przez Most Niski). Dla ciężarówek drogowcy wyznaczą z kolei objazd przez Trasę Unii Europejskiej.

- W trakcie prac budowlanych będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu, którą wykonawca przeprawy planuje wprowadzić 13 lipca. Docelowo wjazd na teren parkingu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej będzie stanowił dojazd do tymczasowej przeprawy przez rzekę Elbląg. Po drugiej stronie rzeki prowadzone będą prace budowlane w rejonie skrzyżowania ul. Wapiennej z ul. Bulwar Zygmunta Augusta. Obszar ten będzie wyłączony z użytkowania. Prosimy wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności – informują władze miasta.

Przy okazji budowy mostu tymczasowego, drogowcy poprawiają stan nawierzchni ul. Wapiennej. Powstaje tu nowa asfaltowa nawierzchnia.

Remont Mostu Kardynała Wyszyńskiego ma potrwać do maja przyszłego roku. Kierowców czeka więc ponad 8 miesięcy objazdów.


A moim zdaniem...

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Wapienna zyska przy okazji budowy tymczasowego mostu
Wapienna zyska przy okazji budowy tymczasowego mostu
Wapienna zyska przy okazji budowy tymczasowego mostu
Wapienna zyska przy okazji budowy tymczasowego mostu

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A moim zdaniem...
  • Wapienna zyska nowy asfalt za cenę, że przez pół roku będzie tamtędy jeździło pół miasta w kierunku Gdańska. Druga połowa -przez most unii europejskiej. Trzymajcie się wapniaki!
  • Do tych ośmiu miesięcy śmiało można dodać jeszcze dziesięć miesięcy. Podobnie jak do terminu remontu torów na 1maja... jestem ciekaw kiedy oni z tego wybrną i jaki nam zgotują następny bubel. Przykład skrzyżowanie Dąbka Piłsudskiego robota za ponad 5 baniek za górę asfaltu.
  • Aby dojechać na Wapienną trzeba jechać po kostce na Zamkowej. Coś mi się wydaje że kostka niedługo też będzie do remontu...
  • a zamkowa tragedia po kostce
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    harrrry(2026-07-13)
  • Fajnie pewnie im się zgadza w papierach w um, wszystko zaplanowane, będzie grało a tak naprawdę będzie katastrofa, przeprawie się na drugą str a mostu kolejnego jak nie ma, tak nie będzie. Ostatnio wyjeżdżałem do Elbląga od str Malborka 30 min z zegarkiem w ręku... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • Oby do lata się wyrobili bo mróz w zimę i deszcze jesienno-wiosenne nie zawsze idą w parze z terminem. Czas pokaże !
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