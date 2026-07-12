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Kolizja z finałem na ścianie budynku

 Elbląg, Kolizja z finałem na ścianie budynku
fot. Anna Dembińska

Dziś (12 lipca) doszło do groźnie wyglądającego zderzenia dwóch aut osobowych, w wyniku czego jedno z nich uderzyło w budynek. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z Brzeską. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Około godz. 14 doszło do groźnie wyglądającej kolizji drogowej. Na stojącego na światłach Fiata najechał Nissan. Siła uderzenia była na tyle duża, że Fiat przejechał przez skrzyżowanie i uderzył w budynek mieszczący się przy Robotniczej 169. Całe szczęście nic się nikomu nie stało. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i 10 punktami - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.


A moim zdaniem...

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Kolizja z finałem na ścianie budynku
Kolizja z finałem na ścianie budynku
Kolizja z finałem na ścianie budynku
Kolizja z finałem na ścianie budynku

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A moim zdaniem...
  • Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i 10 punktami - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.. Ale jakim mandatem, 200,czy 2000,- pln ? Bo to ważne dla ew. naśladowców najeżdżania z dużą szybkością w tył innego auta. Swoją drogą jaka byłaby kara w Niemczech, nie mówiąc o Szwajcarii. Na pewno nie tak symboliczna jak w Elblągu.
  • No i braskluje informacji czxy kierujący byli tyrzxeźwi, bo to priorytet
  • Po co ci ta wiedza? Ona wynika z tzw. taryfikatora policji. Łatwo znajdziesz go w necie. Największą dla mnie zagadką jest fakt, że sprawczyni NIE zauważyła auta stojącego na czerwonym świetle! Upsss
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