Kolizja z finałem na ścianie budynku
Dziś (12 lipca) doszło do groźnie wyglądającego zderzenia dwóch aut osobowych, w wyniku czego jedno z nich uderzyło w budynek. Zobacz zdjęcia.
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z Brzeską. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
- Około godz. 14 doszło do groźnie wyglądającej kolizji drogowej. Na stojącego na światłach Fiata najechał Nissan. Siła uderzenia była na tyle duża, że Fiat przejechał przez skrzyżowanie i uderzył w budynek mieszczący się przy Robotniczej 169. Całe szczęście nic się nikomu nie stało. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i 10 punktami - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.
red.