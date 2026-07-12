Kolizja z finałem na ścianie budynku

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z Brzeską. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Około godz. 14 doszło do groźnie wyglądającej kolizji drogowej. Na stojącego na światłach Fiata najechał Nissan. Siła uderzenia była na tyle duża, że Fiat przejechał przez skrzyżowanie i uderzył w budynek mieszczący się przy Robotniczej 169. Całe szczęście nic się nikomu nie stało. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i 10 punktami - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.