„In Sacrvm Symbiosis” w Galerii EL

Wystawa „In Sacrvm Symbiosis” Bartka Jarmolińskiego to wielowarstwowy dyskurs o naturze obrazu, który w przestrzeni Krużganka Centrum Sztuki Galeria EL – zyskuje szczególny, niemal metafizyczny ciężar. Artysta, występujący tu w roli antropologa kultury wizualnej, poddaje krytycznej analizie kanon zachodnioeuropejskiego malarstwa, konfrontując go z bezlitosną realnością biologii.

Punktem wyjścia dla prezentowanego cyklu „Symbiosis” jest koncepcja symulakrum Jeana Baudrillarda. Jarmoliński dostrzega w idealizowanych przedstawieniach postaci ludzkich i boskich z okresu włoskiego quattrocenta i cinquecenta znaki, które zamiast opisywać rzeczywistość, skutecznie ją przesłaniają. Doskonałe ciała z płócien Rafaela, Botticellego czy Leonarda da Vinci to konstrukty – modele piękna i harmonii, które nigdy nie istniały w świecie fizycznym. Są to wizualne mity - kody, które przez wieki kształtowały naszą percepcję sacrum i ludzkiej godności.

Anatomia dekonstrukcji. Jarmoliński dokonuje na tych ikonach swoistej wiwisekcji. Wykorzystując sylwetki zaczerpnięte z dzieł wielkich mistrzów renesansu, artysta wypełnia ich wnętrza motywami anatomicznymi. Tam, gdzie tradycja kazała nam widzieć gładką cerę i eteryczne spojrzenie, pojawia się tkanka, mięśnie i organy – to, co ukryte „pod skórą”. Tytułowa symbioza jest tutaj zespoleniem z tradycją, wobec której artysta żywi głęboki podziw i szacunek, konfrontacją ideału z brutalnością przemijania, dialogiem między historyczną formą a współczesną świadomością egzystencjalną. Poprzez ten zabieg artysta demitologizuje świat idei. Uświadamia nam, że u podstaw każdego, nawet najbardziej uświęconego wizerunku, leży krucha, śmiertelna materia. To zderzenie doskonałego konturu z biologicznym wnętrzem demaskuje rozdźwięk między wyobrażeniem a prawdą o człowieku.

Przestrzeń spotkania. Lokalizacja wystawy nie jest przypadkowa. Architektura krużganka, nasycona historią i sakralnym kontekstem, staje się naturalnym przedłużeniem prac Jarmolińskiego. Przechadzając się wzdłuż krużganka, widz uczestniczy w procesie samopoznania, obserwując, jak artysta – pozycjonujący siebie jednocześnie jako badacza i obiekt badania – szuka części wspólnej między własnym sacrum a wiecznością zapisaną w kanonie sztuki.

„In Sacrvm Symbiosis” to nie tylko lekcja historii sztuki czy pokaz malarskiej sprawności. To przede wszystkim opowieść o kruchości – nie tylko naszej egzystencji, ale i samych ideałów, którymi próbujemy ją oswoić. Jarmoliński przypomina nam, że w ostatecznym rozrachunku każde sacrum nosi w sobie pierwiastek biologicznej prawdy.

Bartek Jarmoliński (ur. 1975) – doktor sztuk pięknych, twórca poruszający się w obszarze malarstwa, fotografii, kolażu i performance. W swojej twórczości konsekwentnie eksploruje wątki tożsamości, popkultury oraz mechanizmów rządzących kulturą wizualną. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą.

Wystawa: „In Sacrvm Symbiosis”

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Termin: 7.05 – 28.06.2026

Wernisaż: 07.05.2026, godz. 18:00

Kurator: Maciek Olewniczak

Artysta: Bartek Jarmoliński

Organizator: Centrum Sztuki Galeria EL

Patronat medialny: NN6T, Miej Miejsce, Format

Partner: Zielony Gaj

Identyfikacja wizualna wystawy: Maciej Bychowski