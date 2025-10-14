„Inni”. Spotkanie z prof. Maksymowiczem

Profesor Wojciech Maksymowicz będzie bohaterem najnowszego autorskiego spotkania w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej, które odbędzie się w piątek, 17 października, o godz. 18.10. Dyskusja będzie dotyczyć jego książki „Inni”.

„Wybuch II wojny światowej niszczy plany, marzenia i relacje rodziny Waldorfów. Ryszard, młody prawnik, powoli przegrywa walkę z własnymi słabościami oraz brakiem akceptacji dla odmienności własnego syna. Jego brat Henryk wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Odwaga i niezłomność mężczyzny rzucają go w sam środek dramatycznych wydarzeń. Brutalna codzienność zmusza każdego z bohaterów do podjęcia decyzji: walczyć, przetrwać za wszelką cenę czy… ocalić człowieczeństwo?” – to przesłanie książki „Inni”.

Spotkanie jej autorem, z prof. Maksymowiczem będzie okazją, by porozmawiać o człowieczeństwie, empatii i różnorodności. Poprowadzi je Magdalena Madeja – mama adopcyjna, autorka książki „Łóżeczko, z którego wyjęłam miłość” i samorządowiec.

„Inni” to literacki debiut Wojciecha Maksymowicza, profesora nauk medycznych, neurochirurga oraz byłego ministra zdrowia i opieki społecznej w latach 1997 – 1999. Jest autorem wielu publikacji naukowych i medycznych, a także pasjonatem sztuki.