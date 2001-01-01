„IO” w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISF-u

Kino Światowid kontynuuje cykl wyjątkowych projekcji z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej! Tym razem zapraszamy na niezwykły film „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Seans odbędzie się 22 sierpnia o godzinie 18:00. Bilety są już dostępne!

„IO” to film, który porusza tematykę wolności, relacji między człowiekiem a zwierzęciem oraz współczesnego świata widzianego oczami tytułowego osiołka. Historia koncentruje się na losach małego osła, który zostaje sprzedany przez swojego właściciela i wędruje przez różne zakątki Polski, stając się świadkiem ludzkiej natury w jej najróżniejszych formach. Film w reżyserii Skolimowskiego to opowieść o empatii, okrucieństwie, a także o walce o godność, którą rozumiemy nie tylko w kontekście ludzi, ale i zwierząt.

Jest to dzieło pełne emocji, nieoczywistych obrazów oraz niezwykłej symboliki. Estetyka filmu, pełna kontrastów i zaskakujących kadrów, sprawia, że „IO” staje się czymś więcej niż tylko opowieścią o zwierzęciu – to refleksja nad kondycją współczesnego świata. Warto zwrócić uwagę na zdjęcia autorstwa Michała Englerta, które w sposób intymny i pełen napięcia wprowadzają nas w świat, w którym nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje.

„IO” zdobyło międzynarodowe uznanie, w tym Srebrnego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a także liczne nagrody na prestiżowych festiwalach filmowych. Wspaniała rola osła – jakże niecodzienna, ale pełna wyrazu – w połączeniu z ludzkimi postaciami nadaje temu filmowi wyjątkową siłę.

Serdecznie zapraszamy na „IO” – film, który zmusza do refleksji, porusza i skłania do głębszego zastanowienia nad światem, w którym żyjemy.

Program cyklu w Kinie Światowid:

26.08.2025 – KATYŃ godz. 18:00

29.08.2025 – ZIMNA WOJNA godz. 18:00