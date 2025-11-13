Jak to z logopedią z Budżetu Obywatelskiego jest?

Zwycięski projekt z tegorocznego głosowania Budżetu Obywatelskiego „Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga” wzbudził szereg pytań i wątpliwości. Przedstawiamy jak będzie wyglądał projekt wyboru wykonawcy.

Przypomnijmy: tegoroczne głosowanie w Budżecie Obywatelskim w inicjatywach ogólnomiejskich wygrał projekt „Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79”, której koszt oszacowano na 600 tys. zł. Projekt uzyskał poparcie 827 mieszkańców Elbląga. „Głównym celem projektu jest objęcie nieodpłatnym, a tym bardziej najbardziej skutecznym wsparciem terapeutycznym mieszkańców Elbląga, którzy na skutek deficytów w mowie, komunikacji, sferze poznawczej, intelektualnej oraz emocjonalnej doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz obszarze społecznym” - czytamy w opisie projektu złożonym w ratuszu. Pieniądze mają być przeznaczone na wynagrodzenie specjalistów przeprowadzających diagnozy i terapie, drobny poczęstunek, drobne nagrody motywacyjne, dyplomy oraz dojazd do domu pacjenta (dotyczy tylko osób niepełnosprawnych ruchowo, niemobilnych). W projekcie zaproponowano objęcie terapią 50 osób, na 1 uczestnika przypada 40 godzin terapeutycznych, co daje koszt ok 300 zł na godzinę terapeutyczną.

„Kwalifikacje do udziału w projekcie i ewentualnego korzystania z terapii wspomagających przeprowadzane byłyby przez specjalistów logopedów, neurologopedów, pedagogów. Decydować będzie m.in. wynik diagnozy logopedycznej oraz konieczność zgłoszeń.

Wniosek zgłosiła Katarzyna Olechnowicz.

Nas (i naszych czytelników, którzy zgłaszali problem do redakcji) zainteresowała kwestia adresu. We wniosku jako miejsce świadczenia usługi podano adres ul. Robotnicza 79. Pod tym adresem znajduje się... Centrum Logopedyczno-Terapeutyczne „Logos Klinika” Katarzyna Olechnowicz.

Rok wcześniej...

W 2024 r. w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim w inicjatywach ogólnomiejskich zwyciężył projekt pn. „Moja głowa, moja mowa – mój sukces!” Projekt bezpłatnych usług społecznych w zakresie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dla dzieci, młodzież i dorosłych. Zagłosowało na niego 941 osób, koszt oszacowano na 330 tys. zł.

„Głównym celem projektu jest objęcie nieodpłatnym holistycznym, a tym samym najbardziej skutecznym wsparciem terapeutycznym mieszkańców Elbląga, którzy na skutek deficytów w mowie, komunikacji, sferze poznawczej, intelektualnej oraz poznawczej doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz obszarze społecznym.” - czytamy w projekcie.

Brzmi znajomo? Wniosek w ubiegłym roku również złożyła Katarzyna Olechnowicz. Wówczas proponowała objęcie terapią 20 dzieci w wieku 3 – 12 lat, 8 dzieci w wieku 13 – 17 lat i 12 osób w wieku powyżej 18 lat. Koszt projektu oszacowano na 330 tys. zł, nie precyzując we wniosku na co zostaną przeznaczone pieniądze.

15 kwietnia 2025 r. o godzinie 22:32 na platformie zakupowej elbląskiego Urzędu Miasta pojawiło się ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone także na platformie e-zamówienia.

Potencjalni oferenci mieli tylko niecałe dwa tygodnie na złożenie ofert, do 28 kwietnia. Tego samego dnia otworzono oferty. Wpłynęła tylko jedna oferta.

- W terminie ogłoszonym przez Zamawiającego wpłynęła jedna oferta: Centrum Logopedyczno – Terapeutyczne „Logos Klinika” Katarzyna Olechnowicz, ul. Robotnicza 79, 82-300 Elbląg. Wykonawca odpowiedział na warunki zamówienia, tj. zaplanował cenę 206,00 zł brutto za jedną godzinę przeprowadzonej terapii, zaproponował objęcie terapią neurologopedyczną i logopedyczną co najmniej 40 osób w całym okresie realizacji zamówienia, w wymiarze 1600 godzin terapii – poinformowała nas Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta miasta.

Kryterium wyboru oferty była cena (60 proc.) i doświadczenie (40 proc.). I to z „Logos Kliniką” podpisano umowę.

Jak będzie w przyszłym roku?

Projekt „Terapia neurologopedyczna i logopedyczna dla mieszkańców Elbląga od urodzenia do wieku senioralnego ul. Robotnicza 79” wygrał głosowanie i został skierowany do realizacji. Warto zwrócić uwagę, że we wniosku podano Elbląg, ul. Robotnicza 79 (adres Logos Kliniki) jako miejsce realizacji zadania. Wykonawcę usługi wyłoni postępowanie.

- Wykonawca projektu na 2026 rok zostanie wyłoniony w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Każda placówka spełniająca wymogi kryterium określonego w specyfikacji warunków zamówienia będzie mogła przystąpić do postępowania – wyjaśnia Joanna Urbaniak.

Niniejszy tekst nie ocenia konieczności lub jej braku prowadzenia terapii logopedycznej. Przedstawiamy w nim lukę w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, który umożliwia finansowanie z Budżetu Obywatelskiej komercyjnych przedsięwzięć. Możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy w przyszłym roku zostanie zgłoszony projekt kursu języka angielskiego dla 30 osób lub finansowanie kursu prawa jazdy dla 25 osób.

Do ratusza skierowaliśmy też pytanie, czy analizowana była zmiana, w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, aby przyjęcie wniosku do głosowania było uzależnione od minimalnej grupy mieszkańców, którzy mogliby potencjalnie korzystać z projektu? I wyznaczenie konkretnego progu liczby mieszkańców, którzy mogliby skorzystać z projektu?

- Nie jest możliwe uzależnienie przyjęcia wniosku do głosowania od minimalnej grupy mieszkańców, którzy mogliby potencjalnie korzystać z projektu ani wyznaczenie konkretnego progu liczby mieszkańców. Byłoby to sprzeczne z art. 5a ust. 4 i 7 ustawy o samorządzie gminnym. Mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy, zatem zawarcie tego rodzaju zapisu w uchwale stanowiłoby niedozwolone ograniczenie decyzyjności mieszkańców i może stanowić przejaw dyskryminacji – odpowiedziała nam kierownik zespołu prasowego.

Warto jednak zwrócić uwagę na paragraf czwarty, punkt 2, podpunkt c, uchwały nr XB/304/2020 elbląskiej Rady Miejskiej z 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego [ tekst jednolity tutaj], który definiuje inicjatywy ogólnomiejskie jako „działania na obszarze całego miasta, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Elbląga.”. W opisie wniosku, który w tym roku wygrał głosowanie w inicjatywach ogólnomiejskich czytamy, że uczestnicy terapii będą kwalifikowani przez specjalistów, co w przypadku terapii jest działaniem niezbędnym, ale wyklucza tych mieszkańców naszego miasta, którzy problemów logopedycznych nie mają oraz tych mających problemów, ale którzy zakwalifikowani do terapii z miejskich środków nie zostaną.

Nam nasuwa się pytanie, czy Budżet Obywatelski jest właściwym źródłem do finansowania działań skierowanych do stosunkowo wąskiej grupy mieszkańców oraz działań prowadzonych przez podmioty komercyjne?

Co na ten temat sądzą nasi Czytelnicy? Zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji w komentarzach.