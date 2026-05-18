IV Elbląski Festiwal Organowy zaprasza do katedry

W niedzielę, 24 maja zapraszamy do elbląskiej katedry na koncert organowy z udziałem Ireneusza Wyrwy, organisty, rzeczoznawcy w zakresie budownictwa organowego, badacza i popularyzatora muzyki organowej, profesora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Studia w zakresie gry na organach ukończył pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie istotny wpływ na rozwój jego osobowości artystycznej miał również Marek Toporowski (klawesyn, basso continuo).

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych, w tym II Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Jako solista i kameralista aktywnie koncertuje w kraju i za granicą. Występuje również z towarzyszeniem renomowanych orkiestr symfonicznych, prezentując wirtuozowskie dzieła z przełomu XIX i XX stulecia. Ma w dorobku produkcje płytowe oraz nagrania archiwalne. W 2011 roku opublikował obszerną monografię poświęconą twórczości organowej Feliksa Nowowiejskiego.

Jest autorem koncepcji nowych instrumentów konstruowanych przez krajowe i zagraniczne warsztaty. Jego projekty charakteryzuje stylistyczna różnorodność oraz łączenie tradycji w zakresie estetyki brzmieniowej z nowoczesnością w warstwie technicznej.

Od 2013 roku wykłada grę na organach w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pełni również funkcję kierownika Katedry Muzyki Kościelnej. W latach 1999-2013 pracował w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a w roku 2022 był gościnnym profesorem w Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji (Niemcy).

W 2020 roku został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W wykonaniu Ireneusza Wyrwy usłyszymy kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, urodzonego w 1877 roku w Barczewie. Nowowiejscy przejawiali zamiłowanie do muzyki a szczególne zdolności przejawiał Feliks. Już, jako dziecko skomponował suitę fortepianową Łatwe tańce klasyczne i współczesne. Rodzice wysłali go do najlepszej w regionie szkoły muzycznej w Świętej Lipce, gdzie w latach 1887–1893 uczył się harmonii, gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, waltorni i organach. W styczniu 1910 roku napisał muzykę do wiersza Marii Konopnickiej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”, znanej później, jako „Rota”. Jej pierwsze publiczne wykonanie miało miejsce w Krakowie 15 lipca 1910 r., w 500. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, na uroczystości odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego. Utwór ten wykonały chóry pod batutą Feliksa Nowowiejskiego. Jego pogrzeb odbył się w Poznaniu 22 stycznia 1946 r. i stał się manifestacją narodową. Pochowany został na tzw. Skałce Poznańskiej, w krypcie Zasłużonych Kościoła św. Wojciecha.

O festiwalu

IV Elbląski Festiwal Organowy odbywa się pod Patronatem Honorowym Jego Ekscelencji ks bpa. dra. Wojciecha Skibickiego Biskupa Elbląskiego, Pana dra. Michała Missana Prezydenta Elbląga oraz Pana Marcina Ślęzaka Wójta Gminy Gronowo Elbląskie.

Partnerami cyklu koncertów organowych są: Hotel Młyn Aqua Spa w Elblągu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Szkoła Cosinus Elbląg.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg

Na koncerty IV Elbląskiego Festiwalu Organowego zapraszają: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, rozwój, miłosierdzie”, Parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.

Zapraszamy 24 maja 2026 r., katedra pw. św. Mikołaja w Elblągu, godz. 19.00

Wstęp wolny

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia.