To będzie czwarta edycja Elbląskiego Festiwalu Organowego. Cykl koncertów odwołujący się do podobnej imprezy, która w naszym mieście odbywała się w latach 70. 80. i 90. XX wieku, jest nadal młodą inicjatywą. Mimo to posiada wielu entuzjastów muzyki organowej. Rzutuje to również na kolejne edycje festiwalu - tegoroczna po raz kolejny odbywa się dzięki głosom mieszkańców oddanym w Budżecie Obywatelskim.

- W tym roku udało nam się zdobyć środki w ramach tzw. małych projektów w Okręgach 1. i 4. Za oddane głosy dziękujemy. W tym roku podtrzymujemy podobną jak w poprzedniej edycji liczbę koncertów w 3 lokalizacjach: katedra św. Mikołaja w Elblągu, kościół św. Wojciecha w Elblągu, kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku. Jak co roku staramy się zaprezentować coś nowego - informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne.

arch. ETK

Dobór artystów ma charakter międzynarodowy. Są także muzycy młodego pokolenia, jak również artyści związani z Elblągiem. IV Elbląski Festiwal Organowy odbywa się pod patronatem Wojciecha Skibickiego, biskupa elbląskiego, Michała Missana, prezydenta Elbląga oraz Marcina Ślęzaka, wójta Gminy Gronowo Elbląskie.

Partnerami cyklu koncertów organowych są: Hotel Młyn Aqua Spa w Elblągu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Szkoła Cosinus Elbląg. Patronat medialni objęli: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, TrusoTV, Bogaty Region. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg Na koncerty IV Elbląskiego Festiwalu Organowego zapraszają: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, rozwój, miłosierdzie", parafia katedralna pw. św. Mikołaja w Elblągu, parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.

Koncerty - od 17 maja do 14 czerwca - odbywają się elbląskich kościołach w niedzielę o godzinie 19. W Jegłowniku w sobotę, 30 maja o godzinie 16. Wstęp wolny