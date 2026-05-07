Oficjalnie: walkower dla Olimpii

Nie forma boiskowa, a regulamin rozgrywek zdecydował o punktach. Naruszenie przepisów w Bełchatowie sprawiło, że Olimpia dopisuje trzy oczka. Przypuszczenia się potwierdziły. Decyzja zapadła oficjalnie.

Przypomnijmy, że chodziło o przepis, który nie zostawia miejsca na błąd. W sezonie 2025/2026, w rozgrywkach III ligi, przez cały mecz na boisku musi przebywać co najmniej dwóch młodzieżowców. Każda sekunda ma znaczenie, a każde odstępstwo oznacza naruszenie i otwiera drogę do walkowera. Kluczowa była końcówka spotkania w Bełchatowie. W protokole zapisano, że w 80. minucie za Kacpra Popławskiego wszedł Szymon Małecki, a w 83. minucie Patryka Pytlewskiego zmienił Nikodem Powroźnik, co oznaczałoby zachowanie limitu. Nagranie pokazało jednak inny przebieg. W 80. minucie pojawił się Powroźnik, który nie ma statusu młodzieżowca, a dopiero trzy minuty później wszedł Małecki, więc przez ten czas na boisku był tylko jeden młodzieżowiec, Mateusz Wójcik. Dodatkowo w protokole zamieniono numery zawodników, Powroźnik został wpisany jako 9, Małecki jako 14, co przełożyło się na błędny zapis zmian, a przy bramce jako strzelca wskazano nie tego zawodnika. Olimpia przedstawiła materiał dowodowy i oparła się na literalnym brzmieniu przepisów, więc decyzja mogła być tylko jedna.

Błąd = walkower

Piłka nożna nie raz pokazała, że za błędy formalne płaci się najwyższą cenę, niezależnie od wydarzeń na murawie. Legia Warszawa w 2014 roku rozbiła Celtic 6:1 w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale kilka minut Bartosza Bereszyńskiego wystarczyło, żeby UEFA przyznała walkower i odwróciła losy awansu. Real Madryt wygrał mecz Pucharu Króla z Cadizem w 2015 roku, jednak występ Denisa Czeryszewa, zawieszonego za kartki, zakończył się walkowerem i eliminacją. Te przypadki pokazują jedno. Regulamin działa zero-jedynkowo.

W myśl zasady, że koszula bliższa ciału, także historia Olimpii Elbląg zna takie scenariusze i to w kilku odsłonach. W 2021 roku, w meczu Pucharu Polski z Pogonią Siedlce, Olimpia wygrała na boisku 3:0, ale kilka minut Bartosza Danowskiego, który powinien pauzować za kartki, wystarczyło, aby spotkanie zweryfikowano jako walkower i zakończono udział w rozgrywkach. W 2020 roku rezerwy Olimpii pokonały 4:2 Mrągowię Mrągowo po dwóch golach Jakuba Braneckiego i trafieniach Marcina Bawolika oraz Kacpra Filipczyka, jednak występ zawodnika nieuprawnionego (Karola Stysia) w rozumieniu regulaminu WMZPN sprawił, że wynik anulowano i przyznano walkower rywalowi. Mechanizm zawsze pozostaje ten sam. Błąd formalny przekreśla wynik boiskowy.

Walka utrzymanie trwa nadal

Decyzja o przyznaniu walkowera sprawia, że trzy punkty trafiają do Elbląga. Nie zostały wywalczone na boisku, kryzys nie znika, ale ich znaczenie jest ogromne, bo w dolnych rejonach tabeli liczy się każdy ruch, a tutaj mowa o pełnej puli. Ten werdykt nie daje pewności utrzymania, jednak wyraźnie zmienia układ sił. Olimpia nie jest już na 14. miejscu z dorobkiem 33 punktów, a wskakuje na 11. pozycję i ma 36 punktów, a przewaga nad czternastym GKS-em Wikielec wynosi cztery oczka. To wyraźny oddech w dusznej końcówce sezonu, ale sytuacja wciąż nie jest klarowna. Jeśli nie przyjdą kolejne punkty, regulamin może nie pomóc drugi raz. W perspektywie pięciu kolejek wszystko pozostaje otwarte i równie dobrze może skończyć się ulgą, jak i gorzkim finałem.

Najbliższe mecze

Przed Olimpią dwa kolejne rozdziały w krótkim odstępie czasu. Najpierw wyjazd do Widzewa II Łódź w niedzielę 10 maja. Kilka dni później powrót do Elbląga i mecz w środę 13 maja o 17:00 z Wigrami Suwałki.

Treść komunikatu

Komisja ds. Rozgrywek PZPN zweryfikowała mecz 29. kolejki Betclic 3. Ligi gr. 1 pomiędzy GKS Bełchatów a ZKS Olimpia Elbląg jako przegrany 0:3 na niekorzyść drużyny GKS Bełchatów. W drużynie gospodarzy, pomiędzy 80. a 83. minutą zawodów, występowała mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.