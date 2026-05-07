UWAGA!

Oficjalnie: walkower dla Olimpii

Nie forma boiskowa, a regulamin rozgrywek zdecydował o punktach. Naruszenie przepisów w Bełchatowie sprawiło, że Olimpia dopisuje trzy oczka. Przypuszczenia się potwierdziły. Decyzja zapadła oficjalnie.

Przypomnijmy, że chodziło o przepis, który nie zostawia miejsca na błąd. W sezonie 2025/2026, w rozgrywkach III ligi, przez cały mecz na boisku musi przebywać co najmniej dwóch młodzieżowców. Każda sekunda ma znaczenie, a każde odstępstwo oznacza naruszenie i otwiera drogę do walkowera. Kluczowa była końcówka spotkania w Bełchatowie. W protokole zapisano, że w 80. minucie za Kacpra Popławskiego wszedł Szymon Małecki, a w 83. minucie Patryka Pytlewskiego zmienił Nikodem Powroźnik, co oznaczałoby zachowanie limitu. Nagranie pokazało jednak inny przebieg. W 80. minucie pojawił się Powroźnik, który nie ma statusu młodzieżowca, a dopiero trzy minuty później wszedł Małecki, więc przez ten czas na boisku był tylko jeden młodzieżowiec, Mateusz Wójcik. Dodatkowo w protokole zamieniono numery zawodników, Powroźnik został wpisany jako 9, Małecki jako 14, co przełożyło się na błędny zapis zmian, a przy bramce jako strzelca wskazano nie tego zawodnika. Olimpia przedstawiła materiał dowodowy i oparła się na literalnym brzmieniu przepisów, więc decyzja mogła być tylko jedna.

 

Błąd = walkower

Piłka nożna nie raz pokazała, że za błędy formalne płaci się najwyższą cenę, niezależnie od wydarzeń na murawie. Legia Warszawa w 2014 roku rozbiła Celtic 6:1 w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale kilka minut Bartosza Bereszyńskiego wystarczyło, żeby UEFA przyznała walkower i odwróciła losy awansu. Real Madryt wygrał mecz Pucharu Króla z Cadizem w 2015 roku, jednak występ Denisa Czeryszewa, zawieszonego za kartki, zakończył się walkowerem i eliminacją. Te przypadki pokazują jedno. Regulamin działa zero-jedynkowo.

W myśl zasady, że koszula bliższa ciału, także historia Olimpii Elbląg zna takie scenariusze i to w kilku odsłonach. W 2021 roku, w meczu Pucharu Polski z Pogonią Siedlce, Olimpia wygrała na boisku 3:0, ale kilka minut Bartosza Danowskiego, który powinien pauzować za kartki, wystarczyło, aby spotkanie zweryfikowano jako walkower i zakończono udział w rozgrywkach. W 2020 roku rezerwy Olimpii pokonały 4:2 Mrągowię Mrągowo po dwóch golach Jakuba Braneckiego i trafieniach Marcina Bawolika oraz Kacpra Filipczyka, jednak występ zawodnika nieuprawnionego (Karola Stysia) w rozumieniu regulaminu WMZPN sprawił, że wynik anulowano i przyznano walkower rywalowi. Mechanizm zawsze pozostaje ten sam. Błąd formalny przekreśla wynik boiskowy.

 

Walka utrzymanie trwa nadal

Decyzja o przyznaniu walkowera sprawia, że trzy punkty trafiają do Elbląga. Nie zostały wywalczone na boisku, kryzys nie znika, ale ich znaczenie jest ogromne, bo w dolnych rejonach tabeli liczy się każdy ruch, a tutaj mowa o pełnej puli. Ten werdykt nie daje pewności utrzymania, jednak wyraźnie zmienia układ sił. Olimpia nie jest już na 14. miejscu z dorobkiem 33 punktów, a wskakuje na 11. pozycję i ma 36 punktów, a przewaga nad czternastym GKS-em Wikielec wynosi cztery oczka. To wyraźny oddech w dusznej końcówce sezonu, ale sytuacja wciąż nie jest klarowna. Jeśli nie przyjdą kolejne punkty, regulamin może nie pomóc drugi raz. W perspektywie pięciu kolejek wszystko pozostaje otwarte i równie dobrze może skończyć się ulgą, jak i gorzkim finałem.

 

Najbliższe mecze

Przed Olimpią dwa kolejne rozdziały w krótkim odstępie czasu. Najpierw wyjazd do Widzewa II Łódź w niedzielę 10 maja. Kilka dni później powrót do Elbląga i mecz w środę 13 maja o 17:00 z Wigrami Suwałki.

 

Treść komunikatu

Komisja ds. Rozgrywek PZPN zweryfikowała mecz 29. kolejki Betclic 3. Ligi gr. 1 pomiędzy GKS Bełchatów a ZKS Olimpia Elbląg jako przegrany 0:3 na niekorzyść drużyny GKS Bełchatów. W drużynie gospodarzy, pomiędzy 80. a 83. minutą zawodów, występowała mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych.


  • Kłaniam się Drodzy Czytelnicy oraz aktywni Komentatorzy w ten chłodny czwartek. Wspaniałe wieści płyną prosto z piłkarskiej centrali. PZPN stanął na wysokości zadania i oficjalnie przyznał naszej Olimpii walkower 3:0 za mecz w Bełchatowie! To, czego niestety nie udało się wybiegać na murawie, wywalczyliśmy z wirtuozerskim kunsztem przy zielonym stoliku. Pan Prezes i jego doświadczony sztab udowodnili, że futbol to dziś taktyka regulaminowa. Zarząd wykazał się majstersztykiem menadżerskim, badając dokumenty z precyzją, jakiej bardzo brakuje naszym gladiatorom przy dośrodkowaniach. Trzy bezcenne punkty lądują na koncie Żółto-Biało-Niebieskiej armii. Widmo spadku, które w majówkę bezczelnie objadało się naszą karkówką z grilla, dostało potężny cios grubym tomem przepisów. Nikt nie pamięta statycznej gry, liczy się cudowne 0:3 w tabeli. Kochani Przyjaciele, cieszmy się tym biurowym triumfem! Jak widać, wielka Olimpia walczy do końca i do ostatniego… paragrafu! Dobrego popołudnia Wam życzę.
  • Tylko walkowery mogą uratować przed kolejną degradacją.
  • Wow. Po ciężkiej walce wreszcie 3pkt. Przełamanie widać gołym okiem.....
  • Gdzie jest pomoc i wsparcie A. Ślieki ? Nie wybrali to ma gdzieś Olimpię, ba nawet dom miał budować w Elblągu.
  • To niech zwróca za bilety w takim razie bo kibice zostali nabici w butelkę. Skandal
  • Jest moc!!! Walkower to jest dopiero wyrwane zwycięstwo chociaż przegrali to wygrali!!! Piłka nożna jest najjaśniejszym ze sportów. To czysta adrenalina i 100% czystej i uczciwej rywalizacji. Brawo
  • Pierwsze tak wyraźne zwycięstwo Przybyły.
    Hubbabubba(2026-05-07)
  • Jak spadną mimo tych z kapelusza punktów to ja wysiadam i uwierzę że ziemia jest płaska.
  • Szacun dla Karola. Widac ten warsztat trenerski. To gosc na wlasciwym miejscu. Tylko jego umiejetnosci trenerskie pozwola uniknac degradacji. Buhaha..... No nie moge z Was. Jak Wam nie wstyd? Zenada nie klub. Drogi kolego Michale. Bylismy zawodnikami tego klubu ale to juz teraz wstyd temu sie przyznac. Nie wiem jak Ty to odczuwasz ale ja na Twoim miejscu głęboko bym sie zastanowil nad finansowaniem czegoś takiego. No chyba ze o czyms nie wiem i prezes klubu to Twoj dobry kolega nie taki jak ja zapomniany
    Kolega Afelda i Twój(2026-05-07)
  • @Kolega Afelda i Twój - A ty co osiągnąłeś w życiu ?
