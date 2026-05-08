Potrącenie rowerzystki koło rynku

Dziś (8 maja) na ul. Płk. Dąbka doszło do potrącenia rowerzystki przejeżdżającej przez przejazd rowerowy. Na szczęście kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń.

Do zdarzenia doszło około godz. 8. Na miejsce przebyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z ustaleń policjantów wynika, że rowerzystka przejeżdżała przez przejazd rowerowy. Z kolei kierująca Audi, skręcała z al. Piłsudskiego w prawo w ul. Płk. Dąbka, nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła w 67-letnią rowerzystkę. Siła uderzenia nie była na szczęście duża i kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń. 70-letnia sprawczyni kolizji była trzeźwa, została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i dziesięcioma punktami karnymi.