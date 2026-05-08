UWAGA!

----

Potrącenie rowerzystki koło rynku

 Elbląg, Potrącenie rowerzystki koło rynku
Fot. Anna Dembińska

Dziś (8 maja) na ul. Płk. Dąbka doszło do potrącenia rowerzystki przejeżdżającej przez przejazd rowerowy. Na szczęście kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń.

Do zdarzenia doszło około godz. 8. Na miejsce przebyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z ustaleń policjantów wynika, że rowerzystka przejeżdżała przez przejazd rowerowy. Z kolei kierująca Audi, skręcała z al. Piłsudskiego w prawo w ul. Płk. Dąbka, nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła w 67-letnią rowerzystkę. Siła uderzenia nie była na szczęście duża i kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń. 70-letnia sprawczyni kolizji była trzeźwa, została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł i dziesięcioma punktami karnymi.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
Reklama
 