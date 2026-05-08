Czego chcą uczniowie?

Najwięcej projektów w Uczniowskim Budżecie Obywatelskim w Elblągu dotyczyło możliwości spędzania czasu wolnego. Warto zwrócić też uwagę na projekty, które nie zostały dopuszczone do głosowania. W kilku szkołach uczniowie zgłosili wnioski dotyczące uruchomienia szkolnych radiowęzłów. Jak przebiegała pierwsza edycja tej inicjatywy?

W kwietniu poinformowaliśmy naszych czytelników, jakie projekty zwyciężyły w Uczniowskim Budżecie Obywatelskim przeprowadzonym w elbląskich szkołach ponadpodstawowych. Warto jednak przypomnieć, że de facto było to 11 osobnych głosowań w każdej szkole. I w każdej szkole UBO wyglądał trochę inaczej.

Najwięcej wniosków (po pięć) zgłosili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych oraz III Liceum Ogólnokształcącego.

W ZST liczył się dosłownie każdy głos: zwycięski projekt ławek i stołów na szkolnym boisku ("strefa chill" na dworze) uzyskał poparcie 133 uczniów, na kolejny projekt utworzenia szkolnej przestrzeni relaksu i integracji uczniów zagłosowało 128 osób. Pozostałe projekty uzyskały dużo mniejsze poparcie: strefa Activ Chill uzyskała 65 głosów, przestrzeń wypoczynkowa w szkole zebrała 37 głosów, szkoła z miejscem dla każdego – 31 głosów. Ogółem w ZST głosowało 402 uczniów na 459 uprawnionych i była to trzecia frekwencja spośród 11 szkół biorących udział w projekcie.

W III LO projekt Food Point zebrał 86 głosów, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Montaż wodopoju z wodą pitną uzyskał poparcie 27 głosujących, ogródek szkolny -18, Aktywny Zakątek – 9 i Literatura w Ramie – malarska interpretacja tekstów literackich. Ogółem w głosowaniu wziął udział co czwarty uczeń III LO – na 545 uprawnionych głos w UBO oddało tylko 146 uczniów.

Warto zwrócić uwagę, że w każdej szkole uczniowie mieli wybór: zawsze do wyboru było minimum dwa projekty. W liczbach bezwzględnych największą ilość głosów – 458 zdobył projekt „Miejsce do nauki z hamakami oraz piłkarzykami w chillroomie” zgłoszony w II Liceum Ogólnokształcącym. Konkurencyjne projekty zyskały następujące poparcie: zakup ławek wypoczynkowych na szkolne korytarze – 160 głosów i unowocześnienie kąciak gier w szkolnej bibliotece – 18 głosów. W II LO swoje głosy oddało 636 uczniów na 721 uprawnionych Procentowo to druga frekwencja spośród szkół biorących udział w UBO.

Wśród projektów dopuszczonych do głosowania przeważały te związane z odpoczynkiem uczniów. Projekty, które nie przeszły oceny formalnej to:

- w I LO - stworzenie nowego miejsca miejsca wypoczynku uczniów,

- w III LO - radiowęzeł szkolny i stworzenie Szkolnej Gastrostrefy

- w ZSM – Biały papier toaletowy i modernizacja pracowni 010, zorganizowanie szkolnego radiowęzła, radiowęzeł i nagłośnienie w szkole

- w ZST – utworzenie szkolnego radiowęzła, utworzenie sklepiku szkolnego dla uczniów, strefa chill/relaksu, piętro rozrywki

- w ZST-I – strefa chillout

- w IV LO – modernizacja radiowęzła

O dopuszczeniu poszczególnych projektów pod głosowanie decydowały szkolne komisje pracujące pod przewodnictwem dyrektorów poszczególnych szkół. W jej skład wchodzili (oprócz dyrektora): opiekun Samorządu Uczniowskiego, członek Rady Rodziców i członek Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.

W 11 szkołach zgłoszono łącznie 50 projektów, 36 z nich zostało dopuszczonych do głosowania. W 7 szkołach głosowanie odbywało się elektronicznie, w 4 przeprowadzono je za pomocą kart papierowych.

Nie znamy kosztów poszczególnych projektów, zarówno tych zwycięskich, jak i „przegranych”. Przypomnijmy, że każda szkoła miała do dyspozycji po 5 tys. zł i mogła skierować do realizacji dowolną ilość projektów mieszczących się w tej kwocie.

W dużym uproszczeniu Uczniowski Budżet Obywatelski to forma budżetu partycypacyjnego, analogicznie do „zwykłego” Budżetu Obywatelskiego. Różnica jest taka, że projekty zgłaszają i głosują na nie uczniowie. W Elblągu Uczniowski Budżet Obywatelski wprowadzono dla szkół ponadpodstawowych (dla których organem prowadzącym jest Urząd Miejski), których w naszym mieście jest 11. Każda szkoła „dostała” do dyspozycji po 5 tysięcy zł.

Statystyki dotyczące pierwszej edycji Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego są tutaj.