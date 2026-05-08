Dźwig wpadł do rowu, utrudnienia na Mazurskiej

Na ul. Mazurskiej, w okolicy oczyszczalni ścieków, trwała operacja wyciągania z rowu dźwigu. Na czas pracy służb ruch w obu kierunkach był wstrzymany. Zobacz zdjęcia.

Dziś (8 maja) na ul. Mazurskiej dźwig zjechał na pobocze i wpadł do rowu.

- Dźwig jechał od strony Tolkmicka w kierunku Elbląga. Z naprzeciwka nadjechało auto osobowe, które zjechało na pas, którym poruszał się dźwig. Kierowca zjechał do prawej strony, zahaczył o pobocze i wpadł do rowu. Nikomu nic się nie stało - powiedział nam na miejscu zdarzenia jeden z policjantów.

Po południu przystąpiono do podnoszenia dźwigu, ul. Mazurskiej została zablokowana w dwóch kierunkach na kilkadziesiąt minut. Policja apeluje do osób, które przejeżdżały tamtędy, kiedy doszło do zdarzenia, by przekazywały nagrania z samochodowych kamer.