Jadźka Kłapa Trio w Audytorium św. Mikołaja we Fromborku
26 września 2026 r. (sobota) o godz. 19:30 w przepięknym gotyckim wnętrzu dawnego kościoła św. Mikołaja we Fromborku, odbędzie się koncert trio jazzowego w składzie:
Jadźka Kłapa – śpiew, saksofon sopranowy, fortepian
Maciej Szczyszczyński – kontrabas
Bartosz Mikołaj Nazaruk – perkusja
Każdy z trójki artystów to osobna osobowość muzyczna znana z takich składów jak Stryjo, Kayah, Transoriental Orchestra, Dagadana czy z sesji z czołowymi polskimi jazzmanami.
W trakcie koncertu usłyszymy materiał z płyty Dobre Duchy i Punkt Styku.
Koncert został zorganizowany w ramach obchodów 35-lecia Zboru Chrystusa Zbawiciela we Fromborku i wstęp na wydarzenie jest WOLNY.
Koncert poprowadzi Janusz Ciepliński – dyrektor naczelny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.
inf. organizatora