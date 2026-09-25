Jadźka Kłapa Trio w Audytorium św. Mikołaja we Fromborku

26 września 2026 r. (sobota) o godz. 19:30 w przepięknym gotyckim wnętrzu dawnego kościoła św. Mikołaja we Fromborku, odbędzie się koncert trio jazzowego w składzie:

Jadźka Kłapa – śpiew, saksofon sopranowy, fortepian

Maciej Szczyszczyński – kontrabas

Bartosz Mikołaj Nazaruk – perkusja

Każdy z trójki artystów to osobna osobowość muzyczna znana z takich składów jak Stryjo, Kayah, Transoriental Orchestra, Dagadana czy z sesji z czołowymi polskimi jazzmanami.

W trakcie koncertu usłyszymy materiał z płyty Dobre Duchy i Punkt Styku.

Koncert został zorganizowany w ramach obchodów 35-lecia Zboru Chrystusa Zbawiciela we Fromborku i wstęp na wydarzenie jest WOLNY.

Koncert poprowadzi Janusz Ciepliński – dyrektor naczelny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej.