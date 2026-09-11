Jak odkryć i polubić swoje miasto?

Jak opowiadać o sztuce, historii i lokalnym dziedzictwie, żeby nie zanudzić odbiorców, ale naprawdę ich zaciekawić? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przyjrzymy się konkretnym sposobom pracy z historią, sztuką współczesną, architekturą i lokalnymi opowieściami. Prowadzący podzielą się własnymi doświadczeniami i pokażą przykłady działań oraz narzędzi edukacyjnych, które można wykorzystać w pracy z grupami.

Będzie też przestrzeń na rozmowę, wymianę doświadczeń i poszukiwanie własnych pomysłów na pracę z różnorodnymi grupami.

Szkolenie potrwa 3 godziny. Każdy z bloków będzie zawierał krótkie ćwiczenie praktyczne, dzięki któremu uczestnicy będą mogli od razu wypróbować omawiane metody pracy.

Nie musisz martwić się o kawę i coś do zjedzenia- podczas szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Każdy uczestnik otrzyma również pakiet inspiracji do dalszej pracy- publikacje polecane przez prowadzących, w tym książki, które w przystępny sposób przybliżają dzieciom i młodzieży historię sztuki. Uzupełnieniem pakietu będzie zestaw narzędzi Makedo do twórczej pracy z kartonem, idealny podczas warsztatów dla młodych architektów.

PROWADZĄCY

Paulina Łuczak - historyczka sztuki i edukatorka. Od ponad dziesięciu lat zawodowo związana jest z Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym, gdzie prowadzi zajęcia z historii sztuki, a także kursy z historii designu i mody. W swojej pracy łączy wiedzę teoretyczną z praktyką twórczą. Podczas szkolenia opowie o sztuce współczesnej, pracy edukacyjnej oraz o przekładaniu historii sztuki i lokalnego dziedzictwa na działania warsztatowe i materiały edukacyjne.

Aleksandra Bielska - kulturoznawczyni, edukatorka i animatorka kultury. W swojej praktyce często korzysta z materiałów archiwalnych, lokalnych historii oraz elementów pamięci miejskiej. Pracuje także z obrazem, dokumentem i edukacją filmową. Podczas szkolenia opowie o pracy z lokalnymi historiami, budowaniu narracji opartych na miejskich wątkach oraz przekładaniu ich na działania warsztatowe.

Ada Strukowicz i Leszek Marcinkowski - przewodnicy PTTK, od lat związani z popularyzacją historii Elbląga i regionu. Łączą wiedzę o regionie z pasją do opowiadania i robią to w sposób przystępny i angażujący. Prowadzą m. in. spacery, spotkania i prelekcje poświęcone historii miasta. Podczas szkolenia opowiedzą o historii Elbląga, sposobach budowania opowieści o mieście oraz o tym, jak wiedzę o lokalnym dziedzictwie można wykorzystać w pracy z grupami.

Dojazd i parking: Galeria EL znajduje się na Starym Mieście, przy ul. Kuśnierskiej 6. Na terenie Galerii EL nie ma ogólnodostępnego parkingu dla uczestników. W pobliżu znajdują się parkingi przy ul. Rybackiej, Przymurze i Garbary. Najbliższym dogodnym punktem komunikacji miejskiej jest Plac Słowiański, gdzie zatrzymują się autobusy i tramwaje.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Odkryj, polub, zachowaj”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Szkolenie dla nauczycieli, edukatorów, animatorów kultur

Termin: 3 października 2026 roku, sobota

Godzina: 11.00 - 14.00 (3 godziny)

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6

Cena: 10 zł / osoba (dofinansowanie)

Zapewniamy poczęstunek dla uczestników.

Dla kogo: dla nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz osób pracujących z grupami w różnym wieku.

Liczba miejsc jest ograniczona. Z każdej instytucji mogą wziąć udział maksymalnie trzy osoby. Obowiązują zapisy: e-mail helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931. W treści prosimy wpisać: “Szkolenie GEL”, imię i nazwisko, instytucję delegującą na szkolenie oraz numer telefonu.