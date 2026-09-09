Projekty murali oceni zespół Galerii EL

Wracamy do tematu kontrowersyjnych projektów muralu, które kilka dni temu elbląscy urzędnicy poddali pod głosowanie. Ratusz twierdzi, że zostały bezpłatnie przygotowane „przez artystę, który ma już na swoim koncie realizacje murali w Elblągu, wyróżniających się wysokim poziomem artystycznym”. Urzędnicy nie ujawniają jednak jego danych. Co dalej?

Głosowanie w sprawie muralu z okazji 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi, jaki ma powstać na ścianie budynku przy ul. Teatralnej, zostało – jak już informowaliśmy – zawieszone. Po zmasowanej krytyce internautów urzędnicy miejscy zaproponowali inną formułę wyboru projektu na ścianę.

- Nowa formuła daje mieszkańcom jeszcze większy wpływ na to, jaki mural zostanie zrealizowany przy ul. Teatralnej. Do 14 września, do godz. 9:00, mieszkańcy mogą zgłaszać własne pomysły i propozycje projektów. Departament Kultury czeka na zgłoszenia, które mogą stać się punktem wyjścia do stworzenia muralu upamiętniającego ten wyjątkowy jubileusz – tłumaczą w odpowiedzi na nasze pytania urzędnicy z Biura Prezydenta Miasta.

Jak dodają, nadesłane propozycje zostaną ocenione pod względem artystycznym przez Centrum Sztuki Galeria EL, miejską instytucję kultury posiadającą odpowiednie kompetencje i doświadczenie merytoryczne w tym zakresie.

- Powołany przez instytucję zespół zaopiniuje zgłoszone prace i przedstawi rekomendacje dotyczące wyboru projektu do realizacji – dodaje Biuro Prezydenta Elbląga.

Nadal jednak w tej sprawie nie ogłoszono informacji o wynagrodzeniu dla autora wybranego projektu ani też nie powstał żaden oficjalny regulamin związany z tą inicjatywą. Ratusz jak ognia unika formuły konkursu, który powinien wiązać się regulaminem i nagrodą dla zwycięzcy (zwycięzców).

- Dlaczego nie zdecydowaliście się na przeprowadzenie otwartego konkursu z regulaminem, nagrodą i dłuższym terminem na zgłaszanie prac? Sprawa, jak widać po komentarzach w mediach społecznościowych, budzi duże emocje wśród mieszkańców, tym bardziej że dotyczy jubileuszu 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Nie obawiacie się, że na Wasz apel nadesłane zostaną również prace w większości wygenerowane przez AI? – zapytaliśmy w ratuszu.

Na te pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi.