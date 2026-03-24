29 marca kolejny raz odbędzie się Jarmark Wielkanocny „Pogrzeb żuru i śledzia”. To wydarzenie, które w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, co roku gromadzi odwiedzających z naszego miasta i regionu. Tegoroczny Jarmark rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 17:00.

Na uczestników czeka blisko 70 wystawców oferujących regionalne przysmaki oraz rękodzieło inspirowane tradycjami wielkanocnymi. W ofercie znajdą się m. in. produkty spożywcze, jak wędliny, ciasta, słodycze, miody, suszone owoce, a także dekoracje świąteczne, ceramika, biżuteria, naturalne kosmetyki, odzież, i wiele innych. Co najważniejsze, wszystkie produkty to twórczość regionalnych rękodzielników, gospodarstw ekologicznych i małych wytwórców. Będzie można zakupić autorskie produkty, nierzadko, powstające w oparciu o tradycyjne metody wytwarzania.

W godzinach trwania jarmarku zaplanowano również warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone przez doświadczonych animatorów.

Jarmark Wielkanocny, jak zawsze odbywa się niezależnie od warunków pogodowych, bowiem wystawcy czekają w trzech przestrzeniach CSE „Światowid“: Holu Dolnym, Holu Głównym oraz Sali widowiskowo-sportowej. Wstęp jest bezpłatny, a dla odwiedzających dostępny będzie darmowy parking na Placu Kazimierza Jagiellończyka.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do rodzinnego spędzenia czasu i wspólnego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych. Jarmark Wielkanocny „Pogrzeb żuru i śledzia” to idealna okazja, aby znaleźć świąteczne upominki dla bliskich, a także kupić smakołyki na wielkanocny stół.