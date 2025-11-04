Jazz i zaduszki

Klub Środowisk Twórczych zaprasza na Elbląskie Zaduszki Jazzowe. To już po raz dwudziesty w Krypcie odbędzie się koncert z tej okazji. W tym roku zagra Gilad Atzmon Quartet w składzie: Gilad Atzmon - saksofon Dominik Bukowski – wibrafon, Piotr Lemańczyk – bas i Adam Golicki – perkusja.

Artyści to topowi polscy muzycy i nie trzeba ich przedstawiać, natomiast pokrótce przybliżymy sylwetkę Gilarda Atzmona.

Saksofonista Gilad Atzmon to osobowość i gwiazda brytyjskiej sceny jazzowej. Jego album „Exile" był „BBC jazz album of the year". Gilad jest przez The Guardian określany jako „hardest-gigging man in British jazz". Jako członek legendarnej grupy „The Blockheads" koncertował i nagrywał z artystami, jak m.in. Robbie Williams, Sinead O'Connor, Paul McCartney, Robert Wyatt czy Ian Dury. Brał udział w nagraniach albumu Pink Floyd „The Endless River".

Na koncert zaprasza Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki i Klub Środowisk Twórczych. Dzięki wsparciu Samorządu Miasta Elbląg na koncert wstęp jest bezpłatny.

Czwartek 6 listopada godz. 19.00.