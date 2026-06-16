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Jazzowe improwizacje w Krypcie

 Elbląg, Jazzowe improwizacje w Krypcie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza w czwartek, 18 czerwca, do Klubu Krypta na jazzowe improwizacje. Tym razem wystąpią młodzi artyści, którzy w części jam session zaprezentują materiał z planowanej płyty.

Muzycy zagrają w składzie: Kacper Krężołek - gitara elektryczna, Bartek Bartmański - gitara basowa i Janek Wróblewski - perkusja. Wystąpią po raz pierwszy w Elblągu.
      

Czwartek 18 czerwca, godz. 19.00. Wstęp wolny.
      

Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.


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