Jazzowe improwizacje w Krypcie
Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza w czwartek, 18 czerwca, do Klubu Krypta na jazzowe improwizacje. Tym razem wystąpią młodzi artyści, którzy w części jam session zaprezentują materiał z planowanej płyty.
Muzycy zagrają w składzie: Kacper Krężołek - gitara elektryczna, Bartek Bartmański - gitara basowa i Janek Wróblewski - perkusja. Wystąpią po raz pierwszy w Elblągu.
Czwartek 18 czerwca, godz. 19.00. Wstęp wolny.
Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.
Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki