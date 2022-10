Jubileusz powstania pierwszego polskiego joysticka (Co jest grane, odc. 10)

Andrzej Krawczyński senior, patron ACME. Fot. arch. rodzinne

28 października mija 38 lat od powstania pierwszego polskiego joysticka. Konstruktorem tego wynalazku jest Andrzej Krawczyński senior, elbląski elektronik i elektrotechnik należący do branżowej awangardy lat 70. i 80. minionego wieku. Jak co miesiąc w naszym cyklu "Co jest grane?" zaprosimy też do konkursu!

- Mimo tego, iż jako nastolatek miał nakreśloną przez swojego ojca przyszłość, którą miało być ukończenie Technikum Przemysłu Torfowego w Elblągu, młody Andrzej miał inny zapisany w gwiazdach i płynący we krwi talent: od najmłodszych lat interesowały go elektronika i elektrotechnika - opowiada Andrzej Krawczyński junior. - Bez zbędnych ogródek oświadczył więc, że nie będzie kontynuował nauki w wybranym dla niego przez rodzica zawodzie, a jako swoisty argumentum ad baculum zastosował metodę po prostu nie pojawiania się w nowej szkole. Ojciec postawiony przed takim faktem daje synowi ostatecznie wolną wolę w zakresie wyboru swojej życiowej ścieżki, na której staje przyszły mentor, doświadczony zawodowo gdański elektronik i krótkofalowiec. To właśnie za jego sprawą, przekazana wiedza młodemu elblążaninowi jako nastoletniemu chłopcu za kilkanaście lat zaprocentuje, gdyż Andrzej Krawczyński senior w wieku 30 lat rozpoczyna najintensywniejszy okres swojego zawodowego życia. Zdarzeniem mającym olbrzymi wpływ na przyszłe karty historii polskiej elektronicznej rozrywki była wizyta w 1977 roku niezależnego elbląskiego konstruktora na 49. Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie po raz pierwszy w Polsce została zaprezentowana zachodnia gra rozgrywająca się na ekranie telewizora, dzięki czemu za niespełna 3 lata od tego wydarzenia w warsztacie Andrzeja Krawczyńskiego powstaje pionierska polska gra telewizyjna posiadająca wiele innowacji w porównaniu z tą prezentowaną podczas wystawy. Do kolejnej jej edycji, zbudowanej cztery lata później, w miejsce dwóch potencjometrów, z których jeden podczas gry odpowiedzialny jest za ruchy wertykalne, a drugi horyzontalne sterowanej przez gracza rakietki, elbląski wizjoner wpada na pomysł połączenia pracy tych dwóch potencjometrów za pośrednictwem wymyślonego urządzenia, którym można posługiwać się dzięki ruchom jednej dłoni. - Ta genialna myśl techniczna przyczyniła się do powstania pierwszego polskiego joysticka. Jako syn wynalazcy w dniu 28 października 1984 roku, w dniu swoich jedenastych urodzin, zostałem obdarowany przez ojca zbudowaną przez niego kolejną grą telewizyjną doposażoną przez pierwszy polski joystick... - wspomina Andrzej Krawczyński junior. Po więcej informacji dotyczących historii rozwoju przemysłu rozrywkowego w Polsce i na świecie zapraszamy do Arcade Classics Muzeum Elbląg, mieszczącego się przy ulicy Wyczółkowskiego 3 G, w Elblągu jak również na stronę www.ArcadeClassics.pl. Konkurs, w którym można wygrać wejściówki do Arcade Classics Muzeum Elbląg, pisma i gadżety związane z grami, jest tutaj.

AK, TB