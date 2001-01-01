„Katyń” w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISF-u

Kino Światowid kontynuuje cykl wyjątkowych projekcji z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej! 26 sierpnia o godzinie 18:00 zapraszamy na film „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Bilety są już dostępne!

„Katyń” to film, który wstrząsa, porusza i skłania do refleksji. Reżyser, znany z mistrzowskiego podejścia do tematów trudnych i bolesnych, opowiada o jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Polski – masakrze polskich oficerów w Katyniu. Film przedstawia historię z perspektywy rodzin ofiar, ich bólu, rozpaczy i poszukiwania prawdy.

Wajda przedstawia dramat, który dotknął tysiące rodzin, ale „Katyń” to także opowieść o zbiorowej traumie, milczeniu i zacieraniu śladów przez reżim komunistyczny. W filmie ukazane są losy nie tylko oficerów, ale także ich bliskich, którzy przez wiele lat musieli zmagać się z nieprawdziwymi wersjami wydarzeń i brakiem pełnej prawdy.

Mistrzowska reżyseria Wajdy, doskonała gra aktorska (m.in. Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Danuta Stenka) oraz znakomita scenografia sprawiają, że „Katyń” jest filmem, który nie tylko opowiada o przeszłości, ale również zmusza do refleksji nad teraźniejszością. Estetyka filmu, pełna dramatyzmu, buduje niepowtarzalny klimat, który wciąga widza i pozwala na głębsze zrozumienie tego bolesnego okresu w historii Polski.

Film „Katyń” zdobył liczne nagrody, w tym nominację do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. To jedno z najważniejszych dzieł w dorobku Andrzeja Wajdy, które na zawsze pozostanie w pamięci polskiej kinematografii.

Serdecznie zapraszamy na „Katyń” – film, który porusza, skłania do przemyśleń i przypomina o najciemniejszych kartach naszej historii.

Program cyklu w Kinie Światowid:

29.08.2025 – ZIMNA WOJNA, godz. 18:00