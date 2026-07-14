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Kiermasz rękodzieła

 Elbląg, Kiermasz rękodzieła
fot. organizator

Stowarzyszenie Nieziemskie Centrum Twórcze oraz pracownia artystyczna TONIEZIEMIA zapraszają na kolejną edycję kiermaszu rękodzieła, podczas którego zabytkowe Kamieniczki Elbląskie ponownie wypełnią się wyjątkowymi pracami lokalnych twórców.

26 lipca w godzinach 10:00–18:00 będzie można odkryć autorską biżuterię, ceramikę, ilustracje, obrazy, tekstylia, dekoracje, naturalne produkty i wiele innych unikatowych wyrobów tworzonych z pasją. Podczas wydarzenia odbędzie się również pokaz tworzenia dywanów. Więcej informacji oraz zapisy na towarzyszące warsztaty pojawią się już wkrótce na facebookowym wydarzeniu: https://fb.me/e/7gAfEOyzc


A moim zdaniem...

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