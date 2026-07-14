Kiermasz rękodzieła

Stowarzyszenie Nieziemskie Centrum Twórcze oraz pracownia artystyczna TONIEZIEMIA zapraszają na kolejną edycję kiermaszu rękodzieła, podczas którego zabytkowe Kamieniczki Elbląskie ponownie wypełnią się wyjątkowymi pracami lokalnych twórców.

26 lipca w godzinach 10:00–18:00 będzie można odkryć autorską biżuterię, ceramikę, ilustracje, obrazy, tekstylia, dekoracje, naturalne produkty i wiele innych unikatowych wyrobów tworzonych z pasją. Podczas wydarzenia odbędzie się również pokaz tworzenia dywanów. Więcej informacji oraz zapisy na towarzyszące warsztaty pojawią się już wkrótce na facebookowym wydarzeniu: https://fb.me/e/7gAfEOyzc