Kim są Ludzie Północy?

21 czarno-białych portretów Dominika Żyłowskiego. Do tego 21 krótkich tekstów napisał Kamil Zimnicki. Tak w wielkim skrócie można opisać album „Ludzie Północy. Wysoczyzna Elbląska”. Autorzy starali się pokazać Wysoczyznę poprzez mieszkańców zamieszkujących ten teren. Zobacz zdjęcia.

- Myśląc o Wysoczyźnie zachwycamy się jarami, wąwozami, niesamowitą przyrodą. Ale na tym terenie też ktoś mieszka, żyje, coś tworzy – mówił Kamil Zimnicki, autor tekstów do albumu. - To są bardzo ciekawe historie. Mamy nadzieję, że przez ten album udało się nam do takich osób dotrzeć.

„Pomysł na album zrodził się kilka lat temu. Miałem za sobą kilka fotograficznych publikacji poświęconych kulturze materialnej dawnych Żuław w powiślańskim kwartalniku „Prowincja” i album dokumentujący ślady dawnego Oberlandu Wówczas, wobec lekkiego już przesytu tym, co „minione”, „utracone”, „znikające” i „przeszłe” w kontekście dawnych Prus., miałem potrzebę fotograficznego zmierzenia się z tutejszą teraźniejszością” - napisał Dominik Żyłowski, autor zdjęć, we wstępie do albumu.

Kamil Zimnicki z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zgodził się napisać teksty. I panowie ruszyli do swoich bohaterów. Jest ich 21. Całkowicie różnych, w zasadzie łączy ich tylko Wysoczyzna. Obok polskokatolickiego księdza Kazimierza Klabana z Tolkmicka i Elbląga jest zespół ludowy Sasanki z Suchacza, Andrzej Niemiec, leśniczy z Kadyn sąsiaduje z Tamarą Frączkowską, popularyzatorką szlaku Camino de Santiago (szlak św. Jakuba prowadzący z różnych miejsc Europy do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela) i Tomaszem Mełechem, opiekunem zegara z Tolkmicka.

Powstał album, chociaż każda z fotografowanych postaci zasługuje na większy tekst reporterski. Kamil Zimnicki napisał 21 zajawek do większych np. reportaży, bo za każdym z Ludzi Północy stoi fantastyczna historia. Przynajmniej tak można się domyślać z tekstów dołączonych do zdjęć.

W czwartek (28 maja) w Bibliotece Elbląskiej opowiadali o kulisach powstawania albumu i o tym, co się na jego stronach nie znalazło.

- Można znaleźć punkty wspólne dla tych opowieści. Wszyscy nasi rozmówcy postrzegają Wysoczyznę jako region wyjątkowy pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Wszyscy są zafascynowani życiem w tym miejscu – opowiadał Dominik Żyłowski.

- Zapis, który mamy w tej publikacji, to jest mały fragment. Były spotkania, które trwały po kilka godzin. Musieliśmy wybrać coś najciekawszego, bo taki mieliśmy pomysł – dodał Kamil Zimnicki.

Wysłuchać opowieści o Wysoczyźnie do Biblioteki Elbląskiej przyszły tłumy. Każdy dostał egzemplarz albumu, który nie jest przeznaczony do sprzedaży. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć, które można zobaczyć w albumie.

W publikacji znalazły się następujące osoby:

- Tadeusz Taratyka – emerytowany strażnik Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

- Marzena Żachowska – przewodniczka kąpieli leśnych i terapii leśnej, terapeutka i psychotraumatolożka

- Danuta Thiel Melerska i Mirosław Melerski – dokumentują historię regionu

- Zbigniew Zajchowski – regionalista, kolekcjoner pocztówek.

- Maja Pietrasik – pasjonatka lokalnej kultury i krajobrazu Wysoczyzny

- Zygmunt Gawron – fotograf

- zespół ludowy Sasanki z Suchacza

- Andrzej Niemiec – leśniczy

- Monika Jarkiewicz – sołtyska Suchacza w latach 2015 – 2023

- Sylwester Jarkiewicz – radioamator z Suchacza

- Agnieszka i Krzysztof Kaczorowscy – sadownicy z Tolkmicka

- Magdalena i Paweł Korzeniewscy – pszczelarze z Huty Żulawskiej

- ks. Kazimierz Klaban – proboszcz polskokatolickich parafii w Tolkmicku i Elblągu

- Jarosław Lemanowicz – artysta plastyk związany z Kadynami

- Marian Kaczmarek – właściciel dawnej cesarskiej rezydencji w Kadynach

- Józef Antczak – kowal

- Tamara Frączkowska - propagatorka szlaku św. Jakuba

- Ireneusz Stepnowski - rybak na Zalewie Wiślanym

- Tadeusz Ślusarczyk – operator kombajnu do trzciny na Zalewie Wiślanym

- Tomasz Mełech – opiekun zegara na wieży św. Jakuba w Tolkmicku

- Malwina Bzdręga - leśniczy